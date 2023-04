AZ Groeninge in Kortrijk krijgt award voor ‘Zorgwerkgever van het Jaar’: “Wij willen medewerkers helpen groeien”

Het AZ Groeninge in Kortrijk was donderdagavond 20 april de grote winnaar in Brussel op de zorgawards 2023. Ieder jaar reikt ZORG Magazine een aantal awards uit die zorginstellingen en werknemers in de belangstelling plaatsen. Het Kortrijkse team mocht de award ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ mee naar West-Vlaanderen nemen. “Dat is een prachtige erkenning voor ons volledige team van 3.200 medewerkers en 220 vrijwilligers en het geeft ons ook een boost om zo verder te doen”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Donderdagavond 20 april reikte de organisatie ZORG Magazine voor de tiende keer awards uit voor de zorgsector. Het AZ Groeninge in Kortrijk ging met de hoofdprijs lopen. “Bij de categorie ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ kijken we wat een zorgorganisatie voor zijn werknemers doet. Dit jaar kregen we maar liefst 91 dossiers van Vlaamse zorgorganisaties ingestuurd, waaronder ook van AZ Groeninge. Zij en nog drie andere kandidaten werden uitgenodigd om hun dossier te verdedigen voor een professionele vakjury van zeven mensen uit de zorg”, vertelt Evelien Van Hyfte, operationeel directeur bij ZORG Magazine.

© Studio Lemonworld

Groepsgevoel

“Als West-Vlamingen zijn we soms nog iets te bescheiden over ons werk. Maar we mogen echt trots zijn en tonen aan iedereen wat we doen. Daarom hebben we ons kandidaat gesteld én met succes”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “Het is een beloning voor iedereen om te horen dat we goed bezig zijn, zowel voor onze werknemers als op vlak van kwalitatieve en innovatieve zorg. Het geeft ons ook een boost om eraan verder te werken en zorgt ook voor een goed groepsgevoel. Een van de laatste andere prijzen die we kregen, was die van Gault & Millau. Dat was de beste maïzena die we konden krijgen om de groep samen te binden.”

Maandelijks samenzitten

Deze laatste prijs voor het AZ Groeninge is het ultieme teken dat de organisatie heel begaan is met hun medewerkers. “We zetten heel erg in op het mentale welzijn. We proberen dat niet alleen te doen wanneer het nodig is, maar ook al op voorhand. Zowel op persoonlijk vlak als voor de hele groep”, legt Alain Balcaen, directeur van HR uit. “Ondanks het personeelstekort in de zorg krijgen we onze vacatures wel ingevuld. Maar net zoals bij andere zorgorganisaties is het soms moeilijk. Vooral bij de afdelingen Geriatrie en Revalidatie is het zeker niet evident.”

Op de foto zien we v.l.n.r. Nancy Bossuyt, Cindy Vandenbroucke, Kenny Mestdagh en Ingrid Huygevelde, tijdens de buitenspeeldag van JOETZ in AZ Groeninge woensdag. (foto KD) © Kurt De Schuytener

Met een team van 3.200 medewerkers en 200 vrijwilligers is AZ Groeninge een groot ziekenhuis en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. “Je kan niet verwachten dat je als directie dagelijks met iedereen contact hebt. Maar we willen wel zo dicht mogelijk bij onze medewerkers staan. Daarom organiseren we per afdeling verschillende vergaderingen. Dan zitten we met HR, de directie van dat departement en de medewerkers zelf fysiek samen om te horen wat er leeft op de werkvloer of met welke problemen en bezorgdheden zij zitten. Zo kunnen we hun ideeën steunen en iedereen ook betrekken bij beslissingen of nieuwe projecten. Iedere maand gaat elk directielid ook eens persoonlijk langs op zijn specifieke afdeling.”

Nog potentieel

“Bij onze medewerkers merken we dat ze dat zeker waarderen”, gaat Alain verder. “En ook met deze award krijgen we nu ook bevestiging van buitenaf dat we goed bezig zijn. Maar we zijn er nog niet. Je kan de medewerkers nooit genoeg betrekken en daar zullen we ook moeten op blijven letten. Daarnaast proberen we ook onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in hun loopbaan door de nodige doorgroeimogelijkheden te geven. Dat is niet alleen voor ambitieuze medewerkers, die jong zijn, maar ook voor wie aan het einde van de loopbaan komt. We merken dat het dan soms wat moeilijker verloopt en dan gaan we samen met hen op zoek naar oplossingen.”

Niet alleen de directie doet de nodige inspanningen om dicht bij het personeel te staan. “Maar we helpen de verschillende diensten ook naar elkaar toegroeien. Bij ons werken verpleegkundigen, apothekers en andere therapeutische functies met elkaar samen. Vroeger werkten zij naast elkaar en deden ze elk hun eigen taak. Maar ze kunnen elkaar net aanvullen, het werk verlichten én betere zorg verlenen. Een apotheker kan bijvoorbeeld op de verschillende afdelingen helpen om de medicatie voor te bereiden en gaan doseren, waar dat vroeger door de verpleegkundige gebeurde. Zo heeft die dan weer meer tijd voor de patiënt”, besluit Alain.