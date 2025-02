AZ Groeninge in Kortrijk en Sint-Jozef in Izegem starten proefproject met AI om bloedvergiftiging op te sporen

De ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en Sint-Jozef in Izegem werken mee aan een proefproject om sepsis op te sporen met behulp van artificiële intelligentie. Dat meldt de vrt. Sepsis is de tweede grootste doodsoorzaak ter wereld, en is in de volksmond bekend als bloedvergiftiging. Een AI-tool moet nu helpen om de ziekte vroegtijdig op te sporen.

Ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en Sint-Jozef in Izegem starten in samenwerking met Imec en Proximus een proeftraject met Artificiële Intelligentie om Sepsis vroegtijdig op te sporen. Sepsis is in de volksmond beter bekend als bloedvergiftiging. Het gaat om een extreme ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie. Koorts, een snelle ademhaling en een snelle hartslag zijn enkele van de symptomen.

Bij het proefproject worden patiënten met griepsymptomen of vergrote kans op Sepsis uitgerust met een biosensor. Waar patiënten nu slechts om de twee, drie à vier uren gemonitord werden, worden deze patiënten in het project continue gemonitord. Artsen en verpleegkundigen worden ondersteund door een slim alarmsysteem. Dit alarmsysteem zal mee ontwikkeld worden binnen het project. Hierbij zullen alarmen die opkomen bij de patiënten op het juiste moment getoond worden aan de zorgprofessional die deze patiënten verder opvolgt.