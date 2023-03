AZ groeninge in Kortrijk bouwt verder aan de toekomst van de zorg van morgen

Centralisatie van alle ziekenhuisactiviteiten op één campus was de betrachting van het zorgstrategisch plan uit 2010. In 2010 (eerste fase) en 2017 (tweede fase) verhuisden al drie van de vier campussen uit de binnenstad naar de Kennedylaan in Kortrijk.

“De uitbreiding betreft het vervolledigen van de C-vleugel. Deze is op dit moment maar voor de helft gebouwd. Met de realisatie van bouwstap 3 zullen eind 2025 de vier vleugels van ons (zieken)huis volledig af zijn. Wij trekken dan definitief de deur van Stadscampus Reepkaai dicht. Vanaf 2026 gaan alle consultaties en opnames door op de campus Kennedylaan en bevinden onze 3200 medewerkers, 250 artsen en 220 vrijwilligers zich onder één dak”, klinkt het.

Aanvang van de werken in de loop van de maand april

Na het doorlopen van alle procedures voor vergunningen en aanbestedingen, werd een consortium van aannemingsbedrijven Jan De Nul, WYCOR, EEG en SPIE aangesteld.. De eerste voorbereidingen starten over enkele weken. Als alles volgens plan verloopt, zijn medio 2025 de werken afgelopen, zodat de verhuis kan voorbereid worden.

Plannen ontvouwen tijdens Infovergadering voor bewoners en bedrijven

“Om iedereen goed te informeren, organiseren wij op woensdag 22 maart om 16.30 uur in het Notenhof een infovergadering voor buren en bedrijven. Daarin geven wij tekst en uitleg over het ganse traject van bouwstap 3 en over de impact van de werken voor bezoekers en patiënten”, klinkt het nog.