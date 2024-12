AZ Delta kiest voor rookvrije campussen: “Ook op de parking is roken verboden, het kan enkel in de voorziene rookruimtes”

Vanaf 31 december geldt in België een nieuwe wet die roken verbiedt binnen een straal van 10 meter van de in- en uitgangen van onder andere zorginstellingen. AZ Delta, met sites in Roeselare, Torhout en Menen, gaat nog een stapje verder en streeft naar een volledig rookvrije omgeving op alle campussen.

De nieuwe rookwet brengt heel wat gezondheidsvoordelen met zich mee. AZ Delta wil niet enkel aan deze wetgeving voldoen, maar kiest voor volledig rookvrije campussen. Dit betekent dat je vanaf 31 december enkel mag roken in de voorziene rookruimtes. Roken aan de in- en uitgangen of op de parking is vanaf dan verboden. “Als zorgorganisatie hechten wij veel waarde aan een gezonde omgeving voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Door dit totaalverbod wordt niet-roken de norm en willen we jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken. We hopen dat het rokers aanmoedigt om te minderen of te stoppen met roken”, verduidelijkt preventieadviseur Gudrun Vandenbussche. “Door het aantal rooklocaties te beperken is er tenslotte ook minder verleiding voor ex-rokers.”

AZ Delta werkt voor dit rookvrije beleid met het label Generatie Rookvrij. Een initiatief dat is ontstaan vanuit Kom op Tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker en wordt ondersteund door het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo.