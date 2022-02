AZ Delta: aantal coronapatiënten met kwart gedaald, wel meer patiënten op intensieve en vier overlijdens in vijf dagen tijd

In AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout is er van Valentijnsmaandag tot vandaag nog een opmerkelijke daling van het aantal patiënten. Maar opvallend is toch wel dat het aantal mensen dat intensieve zorgen nodig heeft opnieuw stijgt en er toch ook vier overlijdens te betreuren vielen de jongste vier dagen.

Maandag waren er nog 82 coronapatiënten in AZ Delta, vrijdag werd op de middag afgeklokt op 60 (-22) verdeeld over de Rumbeke 31 (-9), Brugsesteenweg Roeselare 9 (-2), Menen 9 (-7) en Torhout 11 (-4).

Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft ook wel verder stijgen naar 10 (+2). Het aantal overlijdens is ondertussen opgelopen tot 421 (+4) sinds de uitbraak in maart 2020. In de vijfde golf staat de teller op 21.