Arts die eigen sperma zou gebruikt hebben voor inseminatie: “Dit is een heksenjacht”

Geert V., de gepensioneerde gynaecoloog die er in een reportage in Terzake van beschuldigd werd in de jaren tachtig zijn eigen sperma gebruikt te hebben om vrouwen mee te insemineren, noemt de hele zaak ‘een heksenjacht’. “Als donorkinderen te weten komen wie hun vader is, is dat toch meestal een grote ontgoocheling”, zegt hij.

Donderdagavond pakte Terzake uit met het verhaal van Stefan, een 36-jarige Torhoutenaar die in de jaren tachtig ter wereld kwam met behulp van kunstmatige inseminatie. Stefan wist jarenlang niet wie zijn biologische vader was en zocht hulp bij de vzw Donorkinderen. Via DNA-onderzoek werd zo achterhaald dat de kans bestaat dat de vader van Stefan eigenlijk de fertiliteitsarts is die zijn moeder behandelde. De man zou zijn eigen sperma gebruikt hebben. Uit de uitzending bleek dat er minstens al vier mensen bekend zijn die met dat sperma zouden verwekt zijn.

De geviseerde fertiliteitsarts is Geert V. (70) uit Torhout. De man werkte jarenlang in het Sint-Rembertziekenhuis, nu AZ Delta, voornamelijk als gynaecoloog. Hij kwam zelf niet aan het woord in de uitzending. “Acht dagen voor de uitzending kreeg ik een mailtje van de VRT, of ik wou meewerken aan een reportage over donorkinderen. Pas later lieten ze me weten dat het ook zou gaan over een klacht tegen mij. Dat vind ik geen ernstige journalistiek”, reageert Geert V. wanneer we hem een dag na de uitzending spreken.

Heksenjacht

De man noemt de hele zaak ‘een heksenjacht’. “Het is niet meer normaal hoe de media te werk gaan. Politiemensen, artsen, leraars, iedereen moet eraan geloven”, klinkt het. Over de inhoud van de zaak – heeft hij zijn eigen sperma gebruikt tijdens behandelingen? – wil Geert V. niets zeggen. “Ik ga me daarin juridisch laten adviseren. Tot dan heb ik de raad gekregen om te zwijgen en dat ga ik ook doen”, klinkt het.

De arts benadrukt in algemene termen wel dat het niet altijd in het belang van het kind is dat de spermadonor bekend raakt. “Ik weet niet wat die activistische organisatie (doelt op de vzw Donorkinderen, red.) wil bereiken maar ik zie er het nut niet van in. Amper één op de duizend kinderen die verwerkt zijn met sperma van een anonieme donor wil per sé weten wie zijn of haar vader is. Dat zijn er dus al niet veel. En als ze dan te weten komen wie die vader is, volgt meestal grote ontgoocheling daarover. Waarom dringt men dan zo aan?”, vraagt hij zich af.

Verjaard

Bezoek van de politie heeft Geert V. nog niet gehad. Nochtans loopt er sinds de klacht van Stefan wel een onderzoek bij het parket van Kortrijk. De vraag is nog maar welke tenlastelegging het parket wil plakken op de vermeende feiten. Gezien de feiten zich in de jaren tachtig zouden afgespeeld hebben, is de kans zeer groot dat ze verjaard zijn. Tenzij men de feiten als ‘valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken’ zou omschrijven. In dat geval blijft het misdrijf duren, zolang de valse stukken blijven bestaan.