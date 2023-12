“Applicatie laat toe om ongeboren kindjes beter te monitoren”: Jan Yperman ziekenhuis installeert technologie voor nauwkeurige opvolging

De dienst materniteit van het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper installeert speciale technologie die ongeboren kindjes nauwkeurig opvolgt, ook buiten de bevallingskamer of monitoringszaal. Via het nieuwe systeem worden ongeboren kindjes voor en tijdens de bevalling gemonitord. Dokters en vroedvrouwen blijven zo ten allen tijde ‘verbonden’ met de mama’s.

Als een mama ‘aan de monitor ligt’, worden gegevens zoals de harttonen, ECG en stress van de baby, maar ook de kracht van de weeën zorgvuldig geregistreerd. In de materniteit van het Jan Yperman Ziekenhuis werd nu technologie geïnstalleerd waardoor artsen en vroedvrouwen ook vanop afstand deze parameters kunnen opvolgen.

Het Jan Yperman ziekenhuis gebruikt daarvoor nu als eerste in Europa MOSOS Obstetrics in combinatie met CTG-monitoring en ST-analyse. Dit betekent concreet dat het systeem ongeboren kindjes ten allen tijde volgt, voor en tijdens de bevalling. De gemeten gegevens gaan rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier van de moeders. Daarnaast worden de parameters ook getoond op een reeks schermen buiten de verloskamer of monitoringszaal. Dokters en vroedvrouwen blijven zo ten allen tijde ‘verbonden’ met de moeders. Dit systeem maakt het werk op de dienst materniteit en verloskunde een stuk efficiënter, sneller en veiliger.

“Deze webapplicatie laat toe om waar dan ook in het ziekenhuis de registraties van de ongeboren baby’s mee op te volgen, bijvoorbeeld in mijn consultatieruimte. We kunnen veel sneller anticiperen of bijsturen indien nodig”, verduidelijkt dokter Jan Quintelier.

Gezondheidstoestand

“Door de rechtstreekse integratie van de monitoringsgegevens in ons patiëntendossier verliezen we geen tijd. De gegevens gaan rechtstreeks in het systeem en wij hoeven zelf niets in te voeren. In het patiëntendossier zitten ook alle vorige onderzoeken waardoor je snel een interessant overzicht krijgt op het centrale zorgdossier en de gezondheidstoestand van de mama”, vullen vroedkundigen Evelien Hahn, Sylvie Gamme en Geert Maertens aan.

“We hebben, samen met de vroedvrouwen, artsen en het bedrijf ICT HCTS hard aan deze applicatie gewerkt. We zijn trots op het resultaat en de weg ernaartoe. Het maakt het werk van velen in de materniteit en de verloskamers een stuk makkelijker”, zegt Yves Platteeuw, strategisch coördinator