Voor de toegang naar het ziekenhuis AZ West werden blauwe markeringen op de grond aangebracht. Het moet rokers afraden om in deze zone een sigaret op te steken. Zo volgt ook het ziekenhuis het anti-tabaksplan van de overheid. Roken is verboden in het hele ziekenhuis. Nu wordt er ook gevraagd om niet te roken bij de hoofdingang uit respect voor de patiënten. (JTV)