Angelo ‘Angie’ Van Loo uit Oostkamp heeft na 2,5 jaar wachten eindelijk een nieuw hart

“De vele kaarsjes hebben geluk gebracht: Angie 2.0 is een feit”, post de voormalige Brugse profvoetballer Anthony Van Loo op sociale media. Zijn Oostkampse broer Angelo heeft net als de voetballer een hartaandoening. Zijn hart was zelfs zwakker, en hij had een ruilhart nodig. Na ruim twee jaar op een wachtlijst te hebben gestaan, kreeg Angelo een verlossend bericht en werd hij woensdagavond eindelijk geopereerd. De harttransplantatie voor Angie is geslaagd!

“De operatie is geslaagd! Het lange revalideren voor Angie kan beginnen, alsook zijn nieuw ‘normaal’ leven”, meldt Anthony Van Loo (33) over zijn broer Angelo op sociale media.

Optimistisch

Aan de telefoon klinkt Anthony, die winkelverantwoordelijke is bij de sportwinkel Mister Foot in Wevelgem, erg optimistisch: “Ik heb donderdagochtend nog de dokter van het UZ in Leuven aan de lijn gehad. De operatie is gelukt! De arts was positief.”

“Angie moet nu nog een week op intensieve zorgen blijven en nadien nog een tweetal weken op een gewone kamer. Tenminste als er zich geen complicaties voordoen. Hopelijk mag hij dus over een drietal weken naar huis om verder te revalideren. Die revalidaie zal wel nog enkele maanden duren.”

Arbeidsonbekwaam

“Het is een pak van mijn hart! Twee jaar geleden werd Angie onwel in de winkel, hij werkte ook bij Mister Foot, maar is nu al twee jaar arbeidsonbekwaam. Hij kreeg het ene gezondheidsprobleem na het andere en had een harttransplantatie nodig. Maar het duurde erg lang eer er een geschikte donor gevonden werd.”

“Angie had al 300 sessies achter de rug om zich fysisch voor te bereiden op zo’n zware operatie. Maar zijn nieren waren aan het begeven, zodat hij op de spoedlijst belandde. De operatie werd woensdagavond om 21.30 uur uitgevoerd in Gasthuisberg in Leuven!”

Bidden

Vlak voor zijn harttransplantatie postte Angie (34) woensdag nog een foto naar zijn vele vrienden, genomen in een zonnige zomerbar aan zee. Met de volgende mededeling en biddende handjes:

“Na 2,5 jaar wachtlijst is het een feit! Ik werd zonet opgebeld dat er een geschikte donor is aangeboden en ze mij kiezen om te transplanteren! Nu ben ik op weg naar Leuven. Hopelijk wordt er ter plaatse ‘go’ gegeven en wordt dit niet meer geannuleerd. Aankomen, alle voorbereidingen starten en transplanteren maar! Op naar een beter leven zonder miserie, als alles perfect verloopt natuurlijk.”

Hartstilstand op het veld

Beide broers hebben sinds hun tienerjaren veel ellende en gezondheidsproblemen gekend. Anthony Van Loo moest stoppen met voetballen wegens een hartaandoening. Hij speelde bij Cercle en Club, maar tekende zijn eerste profcontract in 2006 bij Roeselare. In 2010 maakte hij de overstap naar KV Mechelen, waar Kortrijk hem in 2014 wegplukte. In totaal speelde hij 146 wedstrijden in eerste klasse.

Maar in 2008 kampte Anthony al met hartritmestoornissen, hij speelde sindsdien met een geïmplanteerde defibrillator. Twee keer, in 2009 en 2018, kreeg hij een hartstilstand op het voetbalveld, maar de defibrillator redde zijn leven. Datzelfde jaar zette hij, na een hartoperatie, in overleg met de cardiologen een punt achter zijn voetbalcarrière.

Anthony kreeg in ruil wel een ‘normaal’ leven. “Sindsdien is mijn gezondheidstoestand stabiel”, zegt de ex-voetballer, die een loopbaan op het voetbalveld inruilde voor werk in de sportwinkel Mister Foot in Wevelgem.

Zwak hart

“We kampen beiden met eenzelfde, erfelijke aandoening: de spier in de rechterkamer van ons hart is verzwakt. Bij Angie is het nog veel erger dan bij mij”, legt Anthony Van Loo uit.

Zijn Oostkampse broer kreeg al op zijn achttiende levensjaar een defibrillator ingeplant. Maar zelfs dat implantaat hielp niet, een nieuw hart was zijn enige redding. Angie stond sedert februari 2020 op een wachtlijst voor en harttransplantatie. Tot hij woensdagavond het verlossend bericht kreeg!

