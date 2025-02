“Als we niets doen, gaat de sector kapot”: plan op tafel om één op vijf ziekenhuizen ‘s nachts te sluiten

Op voorzet van het kersverse regeerakkoord en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zet de grootste Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro de schouders onder de omvorming van kleine ziekenhuizen en campussen naar dagziekenhuizen. Dat schrijft De Standaard woensdag.

In het regeerakkoord staat dat het “inefficiënt” is om “identieke ziekenhuizen te handhaven op locaties die slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd zijn, zowel wat betreft de financiering als de zorgkwaliteit”. Volgens De Standaard schuilt achter die zin een grote omwenteling in het ziekenhuislandschap.

Vandenbroucke (Vooruit) besprak op het eind van de vorige regeerperiode al verregaande hervormingen met de zorgsector. Die plannen werden niet allemaal gepreciseerd in het regeerakkoord, maar ze liggen wel klaar. Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van onder meer de Vlaamse algemene ziekenhuizen, zet er de schouders onder. “Als we niets doen, gaat de sector kapot”, aldus topvrouw Margot Cloet.

Dagziekenhuizen

Het meest ingrijpende plan is de omvorming van ziekenhuiscampussen met minder dan 250 ‘acute’ bedden naar dagziekenhuizen. Daarbij zou de overheid wel in uitzonderingen voorzien om voldoende geografische spreiding te behouden en om de aanrijtijden voor spoeddiensten niet in het gedrang te laten komen.

Volgens het plan zouden er in de toekomst in tien à twaalf van de 52 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen geen overnachtingen meer mogelijk zijn. Zelf wil de zorgkoepel er nog geen namen op plakken, omdat ziekenhuizen kunnen schuiven met hun diensten. In België zijn er momenteel nog 103 ziekenhuizen, verspreid over 195 campussen.

Reactie AZ Delta

Na Brussel telt West-Vlaanderen vandaag het grootste aantal ziekenhuisbedden per inwoner. “Iedereen is het erover eens dat een shift naar meer dagziekenhuiszorg nodig is”, zegt Johan Hellings, CEO van het West-Vlaamse AZ Delta, in De Standaard. Dat telt vier campussen, met op drie ervan een volwaardige materniteit. Of die allemaal blijven bestaan, laat Hellings in het midden. Maar hij hoopt dat de overheid straks niet de botte bijl hanteert. “We hopen dat een zorgzaam debat mogelijk is voor de langere termijn. Ook wij concentreren onze zorg met chirurgie, zoals voor borstkanker, op één plek. De nazorg is dan breder, nabijer.”