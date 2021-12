Afgelopen weekend opnieuw vijf corona-overlijdens in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout

De coronacijfers in AZ Delta zijn in vergelijking met vorige vrijdag vrij stabiel gebleven. Er zijn nu 71 (+3) patiënten, het aantal op intensieve zorgen is gedaald tot 26 (-3). Maar afgelopen weekend stierven opnieuw vijf mensen nadat ze besmet raakten met corona.

Het aantal overlijdens is nu in de vierde golf al opgelopen tot 54, sinds maart 2020 zijn nu al 384 mensen overleden.

De andere cijfers blijven dus vrij stabiel. 71(+3) besmettingen en die zijn te situeren op de campussen in Rumbeke 45 (+4), Brugsesteenweg Roeselare 5 (=), Torhout 14 (-1) en Menen 7 (=).