Aantal coronapatiënten in AZ Delta overschrijdt weer de kaap van 100

Vrijdagmiddag 28 januari werden op de diverse campussen van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout 103 coronapatiënten verzorgd, dat zijn er elf meer dan afgelopen maandag. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is wel gehalveerd, maar daar tegenover staan wel vier overlijdens.

Het aantal overlijdens komt zo op 405 sinds de uitbraak in maart. De vijfde golf was tot nu toe minder dodelijk, maar afgelopen vier dagen bezweken toch vier mensen. Dat brengt het totaal nu op vijf coronadoden in de vijfde golf.

De 103 coronapatiënten zijn verspreid op de de campussen Rumbeke 56 (+4), Brugsesteenweg Roeselare 10 (-2), Menen 18 (+2) en Torhout 19 (+7). Het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig had, daalde tot drie (-3).