Aantal coronapatiënten bij AZ Delta stijgt nog licht, maar minder mensen hebben intensieve zorgen nodig

In AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout stijgt het aantal coronapatiënten nog lichtjes, maar goed nieuws is er van de dienst intensieve zorgen waar er nog slechts zes coronapatiënten verblijven.

Maandagmiddag waren de cijfers nog iets opgelopen in vergelijking met vrijdag. Toen al verduidelijkte medisch directeur dr. Lieven Wostyn dat de helft van alle coronapatiënten niet in het ziekenhuis verblijven omwille van het virus. De omikronvariant is nu overheersend en dat zorgt er ook voor dat er minder patiënten op intensieve zorgen terechtkomen. Dat cijfer was in drie dagen tijd nu ook teruggelopen van 10 naar 6.

In totaal werd nu bij 92 AZ Delta-patiënten (+3) een coronabesmetting vastgesteld. Op de hoofdcampus in Rumbeke en de stadscampus in de Brugsesteenweg in Roeselare zien we een daling naar respectievelijk 52 (-5) en 12 (-1), de stijging bevindt zich op de campussen Menen 16 (+6) en Torhout (+3).

In de vijfde golf viel er nog maar één overlijden te betreuren, waar het totaal sinds de uitbraak in maart 2020 op 401 blijft.