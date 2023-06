Zieke peuter Rachèle brengt 81 mensen op de been om bloed te doneren: “Maar het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg”

Er zijn opvallend veel mensen bloed komen geven in Pittem. Bij de laatste drie inzamelingen waren gemiddeld 59 mensen aanwezig, terwijl nu liefst 81 mensen bloed kwamen geven. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de campagne ‘Help Rachèle’ van Evie Landuyt en Maarten Vervaeke, waarbij ze zoeken naar een stamceldonor voor hun driejarige dochter.

De driejarige Rachèle uit Pittem lijdt aan aplastische anemie, ook wel beenmergfalen genoemd. Dat is een uiterst zeldzame ziekte waarbij het lichaam te weinig bloedcellen aanmaakt. Om de ziekte te behandelen, moet het meisje nu geregeld bloedtransfusies ondergaan, maar uiteindelijk kan enkel een stamceltransplantatie haar leven redden.

Om de kans op het vinden van een stamceldonor zo groot mogelijk te maken, lanceerden mama Evie Landuyt en papa Maarten Vervaeke een campagne genaamd ‘Help Rachèle’, waarbij ze iedereen oproepen om zich te registreren als stamceldonor. De actie liep op verschillende mediakanalen en werd ook door verschillende BV’s gedeeld.

Ondertussen registreerden zich zo op korte tijd al 10.000 nieuwe kandidaat-donoren, maar ook lokaal is het effect van de campagne duidelijk voelbaar. Op de bloedinzameling in Pittem van afgelopen donderdag was opvallend meer volk dan anders.

Stijging met 37 procent

“In totaal zijn er donderdag 81 donoren bloed komen geven”, zegt Joachim Deman van Rode Kruis Vlaanderen. “Vergeleken met de voorbije drie inzamelingen in Pittem is dat een stijging met 37 procent. Het ziet er dus inderdaad naar uit dat de aandacht rond Rachèle de inwoners van de regio rond Pittem extra gemotiveerd heeft om bloed te komen geven, iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen.”

“Ik was daarnet in de zetel aan het scrollen op Facebook en zag de oproep op mijn tijdlijn passeren”, zei Sayanna Vanhove, die in de rij stond in het donorcentrum. “Ik heb meteen in mijn auto gesprongen en heb naar hier gereden. Ik ben ondertussen geregistreerd als stamceldonor.”

Ook Frederik Duyck komt doneren voor Rachèle. “Mijn vrouw is een van de medewerkers van het kinderdagverblijf dat de actie mee ondersteunde. Het was bij mij al meer dan 10 jaar geleden dat ik kwam doneren, dus dit leek mij het ideale moment om de draad terug op te pikken.”

Hartverwarmend

“Dit is fantastisch om te zien”, zegt mama Evie, die ook aanwezig was in het donorcentrum. “Het is hartverwarmend hoeveel mensen onze dochter een warm hart toedragen. De steun is enorm bemoedigend, maar vooral ook het feit dat er zovelen zijn die echt iets willen doen om te helpen, want dat is toch waar het allemaal om draait.”

Toch blijven nieuwe registraties broodnodig. “Op 41 miljoen kandidaten waren er amper drie geschikte donoren, die helaas allemaal niet beschikbaar zijn om te doneren. We zijn dus nog steeds op zoek naar een speld in een hooiberg, maar we weten nu zeker dat we die speld ooit zullen vinden.” (Chelsea Smet)