Yogalessen met Sigrid uit Oostende leveren bijna 400 euro op voor Think Pink

Heidi Vansevenant, voorzitster van Think Pink uit Oostende, kwam persoonlijk de cheque van 395 euro in ontvangst nemen, geschonken door Sigrid Mylle, die op de Internationale yogadag, 21 juni, twee benefiet yogalessen, indoor en outdoor, organiseerde ten voordele van Think Pink en het borstkankeronderzoek.

“Na een carrière in het onderwijs, geef ik yogalessen”, vertelt Sigrid. “Omdat ik een vriendin heb die ook getroffen werd door borstkanker, heb ik het initiatief genomen om een yogasessie te organiseren voor Think Pink, een organisatie die zich inzet voor borstkankeronderzoek. Liefst 23 deelnemers schreven zich in voor de benefiet-lessen en dat bracht 395 euro op, een bedrag dat ik met trots en veel sympathie overhandigd aan Think-Pink.”