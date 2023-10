World Restart A Heart Day: Kulak, VIVES en az groeninge leren Kortrijkzaan reanimeren op Grote Markt en ziekenhuis

KU Leuven Kulak, Hogeschool VIVES en az groeninge bundelen krachten om voorbijgangers te leren reanimeren op Internationale dag van de Reanimatie. “De overlevingskans kan drastisch worden vergroot wanneer er snel en correct wordt gehandeld.” Vanavond is er nog een lezing, georganiseerd door BeMSA in Kulak, met twee getuigenissen.

Leer reanimeren

“Reanimatie in de eerste minuten is essentieel om de overlevingskans te vergroten” – verpleegkundestudente Jona Kullaj

In België krijgen gemiddeld 30 mensen per dag een plotse hartstilstand. Slechts drie van hen overleven dit. “Er is met andere woorden een zeer laag overlevingspercentage. Ongeveer 70 procent van de plotse hartstilstanden doet zich thuis voor of op openbare plaatsen. Vaak reageren getuigen niet omwille van het bystander effect, omdat ze de levensreddende handelingen niet kennen of omdat ze schrik hebben iets verkeerd te doen. Reanimatie in de eerste minuten is echter essentieel om de overlevingskans te vergroten”, vertelt derdejaarsstudente Verpleegkunde VIVES Jona Kullaj (20).

Daarom ondernemen Hogeschool VIVES samen met KU Leuven Kulak, hun studentenvereniging geneeskunde en biomedische wetenschappen BeMSA Kulak en az groeninge actie. Vandaag, op de Internationale dag van de Reanimatie, gaan docenten en studenten samen met medewerkers van de spoedafdeling voorbijgangers bewust maken van eenvoudige handelingen die levens kunnen redden. De locaties zijn de Grote Markt in Kortrijk nog tot 13 uur en az groeninge nog tot 14 uur ter hoogte van de bistro.

“Heel vaak wordt er nog niet gestart door getuigen met hartmassage voor de MUG arriveert” – docent en spoedverpleegkundige Kurt Planckaert

“We willen de krachten bundelen en echt een zo breed mogelijk publiek tonen dat het heel belangrijk is om snel actie te ondernemen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Heel vaak wordt er nog niet gestart door getuigen met hartmassage voor de MUG arriveert. Dit wel doen is thans heel belangrijk aangezien op die manier de overlevingskansen van de patiënt aanzienlijk stijgen”, vertelt Kurt Planckaert, docent bij VIVES Health Care School en spoedverpleegkundige bij az groeninge.

Lezing met twee getuigenissen

Kurt Planckaert zal om 19 uur, tijdens de lezing in de Stijn Streuvels aula van KU Leuven Kulak, verduidelijking geven over de outcome en de overlevingskansen na een reanimatie. Daarnaast brengen ook twee ervaringsdeskundigen hun getuigenis over hun succesvolle reanimatie, gevolgd door een receptie.

Christine kreeg een hartstilstand op spoedgevallen ten gevolge van een heftige allergische reactie. Ondertussen is dit 9 jaar geleden maar ieder jaar komt ze op bezoek om het reanimatieteam uitvoerig te bedanken. Christine is dankbaar voor de extra tijd die ze kreeg om haar kleinkinderen te zien opgroeien. Samen met haar man die erbij was toen ze de hartaanval kreeg, komen ze hun ervaringen delen deze avond.

De tweede getuigenis komt van Judy. Judy kreeg thuis tijdens haar slaap een hartstilstand. Haar partner werd wakker en merkte dat Judy niet meer ademde. Hij startte onmiddellijk en met succes de reanimatie op. Onderzoek toonde aan dat een hartritmestoornis vermoedelijk aan de basis lag. Judy heeft nu een inwendige defibrillator die een hartritmestoornis zal detecteren en behandelen indien deze opnieuw zou optreden.

‘Restart A Heart’ week

Ook de rest van de week staat nog in het teken van reanimatie. BeMSA Kulak maakt er een volledige ‘Restart a Heart’ week van met sessies waarbij Kulakstudenten en staf kunnen intekenen om op reanimatiecursus te komen. Michiel Vanden Berghe, lid BeMSA Kulak, getuigt: “Als BeMSA vereniging is het net onze missie om met onze activiteiten, waarvan Restart a Heart er één is, een positieve impact te hebben op de gezondheidszorg in onze regio. Voorgaande jaren organiseerden we deze sessies binnen Kulak alleen, maar door de handen in elkaar te slaan met Hogeschool VIVES en az groeninge kunnen we onze impact op de buitenwereld alleen maar vergroten, geheel in lijn met onze missie. We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking en hopen veel (markt)bezoekers iets te kunnen bijleren.”