Wordt Nesten uit Poperinge de eerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen? “Wij bezorgen kinderen extra zuurstof”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op woensdag 29 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus&WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week: Nesten uit Poperinge.

Als leerkracht lager onderwijs staat Trui Baes (52) al haar hele carrière met beide voeten tussen onze kinderen. Een groot deel van haar carrière bracht ze door in De Torteltuin, de freinetschool in haar geliefde Poperinge. Daar werd ook de kiem gelegd voor Nesten.

“Wij staan voor sociaal-emotionele zorg voor kinderen in de kleuter- en lagere school én het schoolteam zelf”, legt de bezielster uit. “Nesten staat voor werken aan groepsverbondenheid in het klasleven van elke dag. Dat doen we met speelse oefeningen, zang en dans, herstelgericht spreken met elkaar, respectvol leren luisteren, connectie maken met de klasgenoten en letterlijk rust leren vinden in onze drukke samenleving.”

“Onze aanpak werkt, dat merken we na elke sessie”

“Kinderen leren zichzelf en de anderen beter kennen en kunnen op die natuurlijke manier oefenen aan hun eigen veerkracht. Met één groot doel: het welzijn en betrokkenheid van alle kinderen bevorderen en pestgedrag minder kansen geven.”

Positief klasklimaat

Dat die nood steeds groter wordt, mocht Trui doorheen haar loopbaan ervaren. “Ik ben altijd al op zoek gegaan naar manieren om kinderen zich goed te laten voelen in een klasomgeving. Daarvoor is een positief en open klasklimaat onontbeerlijk.”

En dat doet Trui met Nesten nu al enkele jaren spelenderwijs. “Eerst in De Torteltuin, maar in het voorjaar van 2020 kreeg ik ook van andere scholen de vraag om langs te komen. Sinds september van dat jaar ging de vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge wekelijks nesten, het bleek de start van een mooi verhaal.”

Tijdens het schooljaar 2021-2022 kon het project rekenen op een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen in het kader van flankerend onderwijsbeleid. “De voorwaarde was dat we netoverschrijdend moesten werken. Daardoor konden we Nesten verder uitbouwen. Het voorbije schooljaar steunde de Stad Poperinge het project en werd er naast het vele nesten een jaaropleiding, vormingen en studiedagen gegeven.”

Nesten in het kort – Opgericht door: Trui Baes – Activiteiten: sociaal-emotionele zorg bieden aan kleuter- en lagereschoolkinderen en het team – Genomineerd: omdat het project steeds meer aanvragen ontvangt en op een duurzame manier wil groeien

“Ook Poperingse bedrijven en serviceclubs ondersteunen de aankoop van de nestmaterialen. Vandaag telt het Nesten-team vijftien mensen die zich met hart en ziel voor hun gemeenschappelijke doel inzetten.

“Daarmee zijn we in alle centrumscholen van Poperinge en een aantal deelgemeenten actief, maar ook organisaties die met kinderen werken, doen beroep op onze diensten. De vragen blijven binnenstromen, ook van oudercomités en andere geïnteresseerde verenigingen.”

Mentaal welzijn

Dé uitdaging is om jaar na jaar de nodige fondsen binnen te rijven om Nesten op kruissnelheid te houden. “Dit schooljaar zijn we aan de slag met middelen die we via JEZ! verzamelden, een initiatief dat kinderen en jongeren alle kansen wil geven, maar we hopen op een structurele ondersteuning via een vaste subsidiewerking. Zo kunnen we ons op de essentie toespitsen: mentaal welzijn bij kinderen. Want dat is belangrijker dan ooit.”

“Ik heb destijds het zaadje geplant, maar het groeien en bloeien hebben we te danken aan vele helpende handen en de kansen die we krijgen. Het ontroert me dat het geloof in ons concept en aanpak zo groot geworden is”

“Onze preventieve aanpak werkt. Dat merken we na elke sessie. Kinderen kunnen hun gevoelens beter plaatsen en verwoorden, leren minder impulsief te reageren en voelen zich beter in hun vel. Dáár doen we het voor. We werken bewust erg praktijkgericht en reiken meteen toepasbare oplossingen aan om een situatie aan te pakken. Wij noemen dat nesttaal en -vaardigheden om in de dagelijkse werking van de klas of organisatie mee te nemen.”

Nesten begint ook buiten de Poperingse grenzen aan bekendheid te winnen. “We kregen al vragen vanuit andere scholen in West-Vlaanderen om vorming te geven en die blijven komen. Ook Vives Brugge, de dienst Onderwijs van onze provincie en de Eekhout Academy organiseren nestworkshops om het gedachtegoed en vooral de praktijkgerichte aanpak te verspreiden. Leerkrachten gaan aan de slag volgens de noden en behoeften van hun eigen klas en school. Ze gaan zélf aan het nesten! Mooi om zien dat we mensen inspireren.”

Schouderklopje

De nominatie voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen omschrijft Trui Baes als een enorme boost. “Ik was oprecht geschrokken toen ik het nieuws te horen kreeg”, glundert ze dankbaar. “Nesten is het werk van velen. Ik heb destijds het zaadje geplant, maar het groeien en bloeien hebben we te danken aan vele helpende handen en de kansen die we krijgen. Het ontroert me dat het geloof in ons concept en aanpak zo groot geworden is.”

“Dit is een erkenning, een schouderklopje dat erg veel deugd doet. En het kan ons helpen in onze zoektocht naar structurele inkomsten. Wij proberen elke dag opnieuw leerlingen letterlijk en figuurlijk extra zuurstof te bezorgen en hen de energie te schenken om het beste van zichzelf te geven. Op nesten inzetten, is preventief werken aan weerbaarheid bij kinderen en aan respectvol samenleven. Nesten is investeren in de toekomst.”