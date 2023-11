Wordt Het Ventiel de eerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen? “Mensen met jongdementie moeten zich niet verstoppen”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op woensdag 29 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus&WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week: Het Ventiel uit Harelbeke.

Wat Het Ventiel elke dag opnieuw presteert, daar kunnen we enkel maar collectief onze hoed voor afdoen. De vzw, geboren in de Harelbeekse gemeente Hulste, organiseert een buddywerking en activiteiten voor mensen met jongdementie.

“Hen en hun omgeving nieuwe energie schenken en bewijzen dat ze hun plek meer dan verdienen in onze maatschappij, daar is het ons om te doen”, legt Gudrun Callewaert, de gedreven oprichtster van Het Ventiel, uit.

“Onze naam is niet lukraak gekozen. We willen verse zuurstof in de spreekwoordelijke banden blazen, maar ook de kans geven om wat lucht te laten ontsnappen wanneer de druk te hoog dreigt te worden.”

Verbondenheid

De start van Het Ventiel is binnen Gudruns gezin te vinden. Tien jaar geleden werd haar echtgenoot Patrick De Jaegere (64) door jongdementie getroffen. “We kregen de diagnose frontotemporale dementie te horen, ook bekend als de ziekte van Pick. Onze wereld stond van de ene dag op de andere op losse schroeven. In 2013 was jongdementie nog een pak onbekender dan nu het geval is, we stonden voor een volkomen onbekend verhaal.”

“Onze vrijwilligers vormen onze ruggengraat. Zij drágen Het Ventiel” – oprichtster Gudrun Callewaert

Gudrun nam een jaar later afscheid van haar job als zelfstandig studiecoach en focust zich sindsdien op de zorg van haar man. “Een bewuste keuze, want zo kan Patrick thuis blijven wonen. Maar ik wilde ook dat hij nog steeds aan de samenleving kon deelnemen.”

In juli 2013 organiseerde Te Gek!? een mini-Tour de France voor mensen met jongdementie. Daar zag Gudrun haar partner volledig openbloeien. “Hij fietste zelfs de Mont Ventoux op en werd er door iedereen als een gelijke behandeld. Ook de drie bekende Vlamingen die de tocht begeleidden – Koen Buyse, Rick de Leeuw en Chris Van den Abeele – gingen heel vlot met hem en andere deelnemers om. De vriendschap en verbondenheid die daar heerste, die wilde ik vasthouden.”

Zo ging er bij Gudrun een lichtje branden. “Waarom niet in eigen streek een initiatief in het leven roepen waar mensen met jongdementie en hun omgeving een veilige haven konden vinden? Toen niet veel later Bart Vanoverschelde me belde, was Het Ventiel een feit. Hij was in 2015 voorzitter van Rotary Waregem en had de documentaire van het project van Te Gek!? gezien. Het verhaal van Patrick greep hem zo hard aan dat hij me een cheque van 5.000 euro wilde schenken, met de vraag om iets voor jongdementie te doen. Dat werd uiteindelijk ons startkapitaal. We zijn Bart nog altijd erg erkentelijk.”

Europese award

Acht jaar later is Het Ventiel een stevig uitgebouwde organisatie, maar de eerste activiteit telde hoop en al zes deelnemers. “We hebben toen met drie koppels een korte wandeltocht door Harelbeke gemaakt en daarna bij ons thuis nog iets gedronken”, glimlacht Gudrun. “Wandelen kan iedereen en is gezond voor lichaam en geest. Bovendien wilden we het erg laagdrempelig houden. Daar hebben we de kiem gelegd voor waar Het Ventiel nu voor staat.”

Vandaag worden op zo goed als dagelijkse basis activiteiten georganiseerd en bereikte Het Ventiel sinds de start al 169 mensen met jongdementie. “We beperken ons bewust tot onze eigen regio, maar kregen op tal van plaatsen in Vlaanderen al navolging. Mooi, want dat bewijst dat initiatieven als het onze nodig én waardevol zijn.”

“We hebben mee geholpen het taboe rond jongdementie te doorbreken, maar het werk is op dat vlak nog niet af” – oprichtster Gudrun Callewaert

De activiteiten, gaande van kunstateliers en sportnamiddagen in groepsverband tot onder andere individuele museumbezoeken, worden volledig door vrijwilligers gedragen. “Onze ruggengraat”, omschrijft Gudrun die. “We kunnen op meer dan honderd mensen rekenen die zich volledig belangeloos voor Het Ventiel inzetten. Zonder hen zou niks van wat we doen, mogelijk zijn. Zij drágen ons.”

Onder die vele vrijwilligers zitten ook heel wat buddy’s, mensen die zich specifiek op één persoon met jongdementie richten en samen dingen beleven. “Onze manier van werken leverde in 2017 zelfs een EFID-award op, een erkenning van de European Foundation Initiative Awards for Dementia. Heel mooi, maar ons is het vooral te doen om iedereen een plek in onze wereld te geven en dat niemand in de kou moet staan.”

De voorbije jaren stelde Het Ventiel jongdementie op een erg toegankelijke manier in de kijker. “We hebben mee geholpen om het taboe te doorbreken, maar het werk is op dat vlak nog niet af. Daarom mengen wij ons bewust onder de mensen. Waarom zou iemand met jongdementie zich moeten verstoppen? Je leven is niet voorbij. Allesbehalve, zelfs. Dat bewijzen wij dag na dag opnieuw.”

Het Ventiel steunen? Dat kan via het rekeningnummer BE48 7512 0749 1427. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.