Woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie kondigt nieuwe uitbreiding aan

Woonzorgcentrum Hardoy kondigde zopas een nieuwe uitbreiding aan. Terwijl de groep Orpea, waarbinnen Hardoy valt, onder druk staat is er in Ardooie expansie. De Ardooise residentie ontsnapt momenteel aan de herstructureren.

In februari opende de residentie op de tweede verdieping twee nieuwe afdelingen, namelijk Roo’Beek en de Botanie. Nu wordt de gelijkvloerse verdieping aangepakt. Op het gelijkvloers zal onder meer een koppelkamer gebouwd worden in opvolging van de erkenningsuitbreiding.

Ook de leefruimte wordt aangepakt. Met het oog op de lente wordt er gewerkt aan het zicht op het terras met zicht op de Waterbek.

Op 19 maart is er in Hardoy gelegenheid om kennis te maken met de vernieuwingswerken. Vanaf 10 uur is iedereen welkom.

(JM)