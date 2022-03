Woonzorgcentra willen zorg betaalbaar houden: “We versterken elkaar”

Tijdens de coronapandemie nam de Roeselaarse schepen Bart Wenes het initiatief om een platform op te richten waarin de zeven Roeselaarse woonzorgcentra deel van uitmaken. Doel van dit platform is om elkaar te versterken en te ondersteunen waar nodig. Wij brachten hen rond de tafel.

In Roeselare zijn er zeven woonzorgcentra: Motena met hun vier (openbare) woonzorgcentra de Waterdam, de Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus. Dan is er De Hovenier uit de privésector en vzw Vincenthove en vzw Westerlinde uit de non-profit sector.

De piek van de corona-epidemie lijkt voorbij maar vraag is of de woonzorgcentra opnieuw normaal ronddraaien.

Marian Claeys (De Waterdam): “Neen, want onze medewerkers dragen nog altijd FFP2-maskers en er zijn nog altijd geen afdelingsoverschrijdende activiteiten.”

Philippe Schollaert (De Zilverberg): “Wij hunkeren echt naar versoepelingen van de Vlaamse overheid en hopen dat we op 9 maart in code geel terechtkomen met de woonzorgcentra.”

Frank Debackere (Westerlinde): “We zijn gebonden aan de adviezen van de medische wereld. Wij kunnen niet zomaar beslissen om te versoepelen.”

Soetkin Kesteloot (Vincenthove): “Maar toch hebben wij geprobeerd om ons zo soepel mogelijk op te stellen en te helpen waar nodig. Maar makkelijk was het niet: niet voor onze bewoners maar ook niet voor onze medewerkers.”

Cindy Dekein (De Hovenier): “Wat we alleszins hebben geleerd, is dat we onze bewoners nooit meer mogen afsluiten van bezoek. Hoe moeilijk dat ook uit te werken valt, er moet altijd bezoek mogelijk zijn.”

Veronique Bostyn (Sint-Henricus): “Wij zijn opnieuw gestart met onze winterwandelingen, wij voelen echt de nood om opnieuw naar buiten te komen, om eens uit te breken.”

Wanneer we de maandfactuur voor de bewoners op tafel gooien, blijkt dat Roeselare iets boven het West-Vlaams gemiddelde steekt maar onder het Vlaams gemiddelde.

Vincenthove plant een nieuw wzc op andere locatie in Roeselare

Schepen Bart Wenes: “Het gemiddelde in Vlaanderen voor een dag in een woonzorgcentrum bedraagt 61,30 euro en in West-Vlaanderen 58,80 euro. Roeselare valt daar met 60,82 euro mooi tussen. Dat komt inderdaad op zo’n 2.000 euro per maand en neen, dat is niet goedkoop. Maar het pensioen, het zorgbudget, de zorgverzekering en eventueel een kleine aanvulling van eigen middelen is in de meeste gevallen voldoende om de verblijfsfactuur te betalen. Een zorgbudget wordt uitgekeerd op basis van inkomsten en afhankelijkheidsgraad en kan tussen 300 en 400 euro bedragen. De zorgverzekering bedraagt 130 euro per maand en wordt door de mutualiteit uitbetaald. Het Roeselaarse OCMW moet slechts voor 47 bewoners op 750 à 800 bewoners bijpassen.”

Philippe Schollaert: “Maar niemand van de bewoners weet over wie het precies gaat.”

Wanneer we het over de woonzorgcentra van de toekomst gaat, merken we dat er heel wat te gebeuren staat in Roeselare. We horen dat er een nieuwbouw komt voor Westerlinde in de Lindenstraat, dat er twee afdelingen van Sint-Henricus in juni verhuizen naar de nieuwbouw, dat Ter Berken in 2024 definitief wordt gesloten en dat de laagbouw van de Watderdam er binnenkort ook aankomt.

Soetkin Kesteloot: “En Vincenthove heeft ook groot nieuws. Wij plannen een volledig nieuw woonzorgcentrum in Roeselare en neen, het komt niet op de huidige locatie in de Delbekestraat. Waar precies zullen we volgende week meedelen.”

Ann Catteeuw (Ter Berken): “In de toekomst komt de klemtoon zeker op kleinere, zelfstandige en vraaggestuurde woonzorgcentra. Hoe willen bewoners zelf hun toekomst invullen. En het is hoog tijd dat de stereotypen van ‘om acht uur in bed’ en ‘geen inspraak in hoe laat je moet eten’ eindelijk verdwijnen.”

(PS/foto SB)