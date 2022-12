Woon- en zorgcentrum lanceert uniek project: Sense Garden doet levensverhaal herbeleven

Woon- en zorgcentrum ’t Hoge heeft met Sense Garden een therapeutische belevingsruimte voor mensen met dementie geopend. “Het project werd ondertussen drie keer uitgetest en de reacties zijn positief”, zeggen Lieven Castelein en Maria Butaye, de zorgverleners die de sessies begeleiden.

“Mijn opdracht een half jaar geleden was om iets te doen met een ruimte op de Knibbe, onze afdeling voor mensen met dementie”, zegt kwaliteitscoördinator Aurélie Ghys uit Koksijde. “Ik ging op zoek naar een project dat de levenskwaliteit van deze kwetsbare mensen echt kon verbeteren. Ik ben mij gaan verdiepen in wat er allemaal bestaat. Zelf kom ik niet uit de zorgsector maar mijn eigen oma die ondertussen overleden is, had dementie.”

“Uit mijn persoonlijke contacten met haar weet ik een beetje wat werkt en wat niet werkt. Genezen kan niet, maar we moeten wel proberen om hen een zo mooi mogelijk leven te laten leiden. Ik ben uitgekomen bij Sense Garden, een virtuele tocht door het persoonlijke levensverhaal van onze bewoners.”

Vragenlijst

“Aan de hand van een bewonersboekje met vragenlijst die door de familie wordt ingevuld, krijgen wij zicht op dat levensverhaal. We vragen naar zijn of haar jeugd, gezinssamenstelling, vroegere beroep(en), interesses, hobby’s, belangrijke personen, favoriete liedjes, leuke herinneringen, enzovoort. Daarnaast vragen we foto’s van vroeger op. Al die antwoorden bieden mij een schat aan informatie over de bewoner. We zetten alles op een stick en het digitale verhaal dient als basis om in de Sense Garden op de afdeling zelf mee aan de slag te gaan.”

“Mede dankzij financiële steun van Cera hebben we de ruimte in kwestie zeer mooi kunnen aankleden. Met een groot scherm, relaxzetel, sfeerverlichting, geurverspreider en een koffiehoekje. Een Sense Garden sessie is als het ware een veilige cocon en moet in alle rust en geborgenheid kunnen doorgaan.”

Tijdens een sessie is bij voorkeur één familielid aanwezig. Twee zorgverleners van ’t Hoge werden opgeleid om de sessie te begeleiden. Dat zijn zorgkundige Maria Butaye en maatschappelijk assistent Lieven Castelein.

Zintuigen prikkelen

“Alle zintuigen van de bewoner worden in de Sense Garden geprikkeld”, zegt Lieven Castelein. ”Zien, horen, ruiken, voelen en tot slot ook proeven. Een magische muur, lekkere geuren en sfeerverlichting brengen de bewoner tot rust. Het familiealbum samen met foto’s van andere bekende gezichten en vroegere taferelen worden op groot scherm vertoond en besproken. Omdat het ook geweten is dat liedjes uit de oude doos die de bewoner kent en graag hoort wonderen kunnen doen, is er ook muziek. Soms zingen en dansen we dan zelfs. En hoe fitter het lichaam, hoe fitter de geest. Fietsen in de Sense Garden is als fietsen in de natuur.”

“Het is mooi om te zien hoeveel emoties er loskomen”, vult Maria Butaye aan. “Emoties en reacties die de naaste familie, maar ook wij anders niet zien bij onze bewoners met dementie. Verwondering, blijdschap en ook af en toe een traantje. Op het einde voorzien we sowieso een bezinningsmoment om samen alle indrukken te verwerken. Met koffie of thee en een koekje. We creëren een band met bewoners en familie waardoor we elkaar nog beter leren kennen. Bepaalde opgedane info passen we nadien ook toe in de dagelijkse zorg. We streven immers continu naar persoonsgerichte zorg.”

(Anne Bovyn)