Willy (69) doorbreekt taboe: “Borstkanker is ook een mánnenzaak. Dit kan iedereen treffen”

Elk jaar krijgen wereldwijd 2,3 miljoen mensen te horen dat ze de strijd met borstkanker moeten aangaan. Het leeuwendeel onder hen zijn vrouwen, maar ook mánnen kunnen met de ziekte geconfronteerd worden. Om de problematiek aan te kaarten, is 7 oktober tot Internationale Dag van de BorstkankerMAN uitgeroepen. Een goeie zaak, vindt Willy De Sutter (69), die zes jaar geleden borstkanker klein kreeg. “We moeten goed beseffen dat het ons allemáál kan treffen.”

Geen haar op Willy De Sutters hoofd deed vermoeden dat hij ooit met borstkanker gediagnosticeerd zou worden. “Maar zes jaar geleden was het toch zo”, zegt hij. De kwieke zestiger voelde tijdens een spelletje petanque in Middelkerke plots een klein boebeltje aan zijn linkerborst, zoals hij het zelf omschrijft.

“In paniek was ik niet, maar mijn vrouw Claudette spoorde me meteen aan om naar de huisarts te stappen”, stelt de Westendenaar. “We woonden toen nog in het Leuvense en ik werd onmiddellijk naar het UZ Gasthuisberg doorgestuurd, waar ik een biopsie onderging. Het verdict was even duidelijk als hard: borstkanker.”

Lymfeklieren verwijderd

Een donderslag bij heldere hemel voor Willy, die zijn hele leven als vertegenwoordiger in de kledingsector aan de slag was en tot dan toe een quasi kerngezond rapport kon voorleggen.

“Eerlijk? Ik wist aanvankelijk niet wat ik hoorde. Borstkanker, dat was toch iets voor vrouwen? Dat mannen daar ook mee geconfronteerd konden worden, het was me volledig onbekend. Al zit de ziekte wel in de familie. Mijn mama leed er vijftig jaar geleden ook aan en is uiteindelijk aan de gevolgen ervan overleden.”

“Dat ik mijn linkerborst kwijt ben? Dat is dan maar zo. Als ik de rest van mijn leven in gezonde conditie wilde doorbrengen, moest die weg. Punt.”

Kort na de diagnose volgde een ingrijpende operatie waarbij dertig lymfeklieren – waarvan één ontstoken – verwijderd werden en ook zijn linkerborst werd volledig geamputeerd.

“Daarna onderging ik tien dubbele chemokuren en een twintigtal bestralingen. Allemaal in een tijdspanne van drie maanden. Erg intensief, maar een andere keuze was er niet. Ik moest en zou opnieuw boven water komen. Dat was mijn enige doel.”

Niet onsterfelijk

Zes jaar later is Willy weer zijn vrolijke zelve. “Hoe ik me voel? Fantastisch”, glimlacht hij. “Ik was nog nooit zo kwiek. Ik ben ondertussen zelfs volledig genezen verklaard, maar ik sta sindsdien toch iets anders in het leven.”

“Borstkanker heeft me met beide voeten op de grond gezet. Sindsdien besef ik maar al te goed dat we als mens niet onsterfelijk zijn. Ik heb ook meer leren relativeren. Prullen waar ik me vroeger druk kon in maken, laat ik nu volledig links liggen. En ik apprecieer ook meer van de kleine dingen. Ik petanque een vijftal keer per week, daar kan ik nu écht van genieten.”

Willy De Sutter overwon zes jaar geleden borstkanker. “Borstkanker en mannen, het wordt nog altijd niet aan elkaar gelinkt.” © Kurt Desplenter

Angst om aan de ziekte te overlijden, had Willy niet. “De behandelende arts vertelde me dat de overlevingskans negentig procent bedroeg. Ik heb ook nooit de courage laten zakken. Ik wilde mijn kleinzoon en kleindochter zien opgroeien, hé.”

“Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt dat ik aan borstkanker leed. Al heb ik het wel héél veel moeten uitleggen. Borstkanker en mannen, het wordt nog altijd niet aan elkaar gelinkt. Daar mag wel verandering in komen.”

“Het is ook geen schande om kanker te moeten bestrijden, vind ik. Ik had gewoon brute pech. We moeten heel goed beseffen dat het ons allemáál kan overkomen.”

Dat Willy door de ziekte zijn linkerborst moest afgeven, liet geen trauma bij hem na. “Het is wat het is”, klinkt het filosofisch. “Als ik de rest van mijn leven in gezonde conditie wilde doorbrengen, moest die weg. Punt.”

“Ik kan me wél voorstellen dat zoiets bij een vrouw volledig anders ligt. Ik beschouw het litteken op mijn borst als een blijvende herinnering aan de strijd die ik in 2016 geleverd heb. Het was een van de zwaarste periodes van mijn leven, maar ik heb ze goed doorsparteld.”

Lotgenotengesprek

Kort na zijn behandeling ging Willy bij de vzw BorstkankerMAN in gesprek met enkele lotgenoten. De organisatie wil patiënten met raad en daad bijstaan en het brede publiek er attent op maken dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen.

“Dat gesprek heeft me oprecht goed gedaan”, zegt Willy. “Het heeft me zelfs geholpen om een punt achter dit hele verhaal te zetten. Borstkanker is voor mij een afgesloten hoofdstuk, maar wel een van de meest doorwegende uit mijn leven.”

Willy raadt mannen aan om regelmatig zelfonderzoek te doen. “Controleer of er knobbeltjes rondom of achter je tepels zitten, net als rond je borst zelf. “En áls je onraad ruikt, neem contact op met je huisarts. Hoe sneller je er bij bent, hoe beter. En besef ook dat een borstkankerdiagnose niet het einde van de wereld hoeft te betekenen. De wetenschap kan héél veel. Daar ben ik het levende bewijs van.”

Zaterdag 8 oktober om 15 en 20 uur organiseert de vzw BorstkankerMAN in cc De Grote Post in Oostende de theatervoorstelling ‘Mannen met borstkanker… et alors’. Tickets kosten 14 euro en zijn beschikbaar via www.uitinoostende.be en www.borstkankerman.be.