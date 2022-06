West-Vlaamse peuters zijn het fitst: ruim 9 op 10 tweejarigen heeft gezond gewicht

West-Vlaamse peuters hebben minder last van overgewicht dan de rest van hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse overheid. Onze provincie scoort al ruim tien jaar het best wanneer het gaat over het BMI van jonge kinderen.

Het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bestudeert elk jaar het gewicht kinderen die rond hun tweede verjaardag op consult gaan bij Kind en Gezin. Daaruit blijkt dat vorig jaar één op de tien Vlaamse peuters een te hoog BMI (body mass index, de verhouding tussen de lengte en het gewicht, red.) had, maar in West-Vlaanderen was dat bij slechts 7,6 procent van de doelgroep het geval. Daarmee zijn we de beste van alle West-Vlaamse provincies, maar tekenen we ook de eerste daling in tien jaar tijd op én zitten we zelfs licht onder het niveau van 2019, voor de coronacrisis.

“Socio-economische problemen maken het soms moeilijker voor gezinnen om voor gezonde voeding te kiezen”

In het coronajaar 2020 nam het aantal tweejarigen met overgewicht immers stevig toe. Toen lag het BMI van 8,9 procent van de West-Vlaamse kinderen eigenlijk te hoog toen ze rond hun tweede verjaardag op consult kwamen bij Kind en Gezin. Het agentschap Opgroeien vermoedt dat de lockdowns daar een grote rol in hebben gespeeld: vrijetijdsactiviteiten werden geschrapt, met andere kinderen spelen werd moeilijker, ouders moesten thuiswerk proberen combineren met opvang en gezonde eetpatronen…

In 2021 was er opnieuw meer vrijheid, wat zich meteen laat zien in de afzwakkende overgewichtcijfers. Het BMI is slechts één van de vele indicatoren van een gezonde levensstijl, maar bevestigt in dit geval toch duidelijk dat de pandemie geen positieve invloed heeft gehad op het gewicht van jonge kinderen. Al lijkt het tij nu dus wel gekeerd te zijn.

Meer dan 9 op 10 gezond

“Deze daling stemt me alvast hoopvol. Toch heeft nog steeds 1 op de 13 jonge kinderen in West-Vlaanderen overgewicht en dat is te veel”, vindt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V). “Om gezinnen met kinderen aan te moedigen om voor gezonde voeding te kiezen, ondernemen we dan ook verschillende acties. Zo is er het project Zoet Zwanger om al tijdens de zwangerschap te wijzen op een gezonde levensstijl, maar ook in de kinderopvang en op school is aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging nodig. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat er vaak socio-economische problemen zijn, waardoor gezinnen moeite hebben om voor gezonde voeding te kiezen. Via het groeipakket en de schooltoeslag nemen we ook daar al wat drempels weg.”

Grote verschillen

De verdeling tussen de twee geslachten bleef overigens gelijk: 7,8 procent van de meisjes en 7,4 procent van de jongens die in 2021 hun tweede verjaardag vierden, overschrijden de grenswaarde voor overgewicht. Peutertjes met een moeder van niet-Belgische origine hebben meer kans op een hoog BMI. Het aandeel kinderen met obesitas blijft in onze provincie stabiel op 1,3 procent. Daarnaast is er nog een klein percentage peuters dat kampt met een te laag BMI. (lees verder onder de kaart)

Zo klopt West-Vlaanderen af op 91,7 procent tweejarigen met een gezond gewicht, het hoogste cijfer in heel Vlaanderen. Binnen de provincie zelf zijn er wel flinke verschillen aanwezig. Naast de uitschieters in kleine gemeentes vallen de peuters in Beernem, Ledegem en Koekelare het meest binnen de grenzen van een normaal gewicht (98 procent). Alveringem, Zonnebeke en Diksmuide bengelen dan weer onderaan de rankschikking met 86 procent.

“De evoluties in overgewicht die we de voorbije twee jaar zagen, tonen wel aan dat het van belang is om te blijven letten op gezonde voeding en beweging. We merkten immers dat de cijfers sneller de hoogte in gaan als we daar door omstandigheden minder aandacht voor kunnen hebben”, vindt ook Liesbet Vergauwen, adviserend arts bij Opgroeien.