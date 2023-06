West-Vlaamse burgemeesters verkopen cupcakes voor alzheimeronderzoek: #bakewithlove tegen dementie!

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar dementie en opleiding van dementie-experten.

Nieuw dit jaar is dat Vlaamse burgemeesters zich zullen inzeten voor de #BAKEWITHLOVE ACTIE! Door samen met de bewoners van de woonzorgcentra cupcakes of andere lekkernijen te bakken en deze te verkopen willen ze niet alleen geld voor onderzoek en opleiding inzamelen, maar ook aandacht schenken aan mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. In West-Vlaanderen doen de burgemeesters van Brugge en Nieuwpoort alvast mee.

Lekkernijen verkopen

Joost Martens, directeur van stopalzheimer.be: “Wij roepen alle burgemeesters op om samen met de bewoners van woonzorgcentra in hun gemeente lekkernijen te bakken en te verkopen. Ongeveer 70% van de bewoners van WZC hebben een vorm van dementie en zo worden ook zij actief betrokken bij deze actie.”

Dit jaar werkt Stopalzheimer voor het eerst samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om van de actie een nog groter succes te maken. De Expertisecentra Dementie zijn samen met andere partners onder meer de drijvende kracht achter dementievriendelijke gemeenten. Jurn Verschraegen, directeur van het expertisecentrum: “De cupcake-actie kadert perfect in de missie en visie van de Expertisecentra Dementie. We streven immers naar een samenleving waar iedereen die met dementie te maken krijgt zich gewaardeerd en ondersteund voelt. De door ons opgeleide referentiepersonen en onze regionale expertisecentra zijn dan ook vaak betrokken bij initiatieven om een lokaal bestuur tot actie aan te zetten.”

Geen geneesmiddelen

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De ziekte van Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment telt Vlaanderen en Brussel 141.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt, zal het aantal Alzheimerpatiënten in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen.

De oplossing is wetenschappelijk onderzoek. Stichting Alzheimer Onderzoek steunt daarom Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De Expertisecentra Dementie vergroten het bewustzijn rond dementie in de samenleving en creëren een realistische beeldvorming. Zij verbinden en versterken personen actief in de zorgsector en realiseren hun missie in samenwerking en co-creatie met partners.