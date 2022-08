Wellness hielp Kelly Vancraeynest om uit diep dal te geraken na overlijden mama: “Met mijn verhaal wil ik andere vrouwen helpen”

Kelly Vancraeynest (34) uit Rollegem-Kapelle verloor ruim vijf jaar geleden haar moeder die een belangrijke rol speelde in haar leven. Haar dood betekende de start van een zware periode voor Kelly. Dokters hadden het over een burn-out, maar de jonge vrouw kon dat niet geloven. “Ik zocht mijn toevlucht in wellness en kreeg terug controle over mijn leven”, vertelt ze.

Hoewel ze nog maar 34 jaar is, maakte Kelly Vancraeynest al heel wat mee. Op jonge leeftijd gingen haar ouders uit elkaar. Kelly kon terecht bij haar moeder. “Ze was jarenlang mijn steun en toeverlaat. Toen ze 5,5 jaar geleden kwam te overlijden, zakte ik weg in een diepe put.” Kelly kreeg te kampen met stress en dat resulteerde in spierpijn en migraine. “Ik was helemaal de weg kwijt. Dokters zeiden me dat ik een burn-out had en dat ik zes maanden thuis moest blijven. Ik wilde dat niet geloven. Ik werk als schilder, maar ben ook nagelstyliste in bijberoep. Mijn jobs wou ik niet laten vallen.”

Lingerie en parfum

Kelly negeerde de diagnose van de dokter en zocht in de wereld van de wellness naar oplossingen om rustiger te worden en gelukkiger door het leven te gaan. Jacuzzi’s en sauna’s bleken haar daarbij te helpen, maar Kelly ging nog verder. “Ik heb de voorbije jaren heel veel gelezen en naar tal van podcasts over wellness geluisterd. Al snel werd duidelijk dat wellness meer is dan jacuzzi’s en sauna’s.” Inmiddels weet Kelly alles over verzorging en parfums. “Maar ook zaken zoals lingerie, voldoende slaap en gezonde voeding zorgen er mee voor dat een vrouw zich goed voelt.”

Inmiddels is Kelly uit het diepe dal van vijf jaar geleden gekropen. De ervaringen rond wellness die ze de voorbije jaren opdeed, bundelde ze in haar boek ‘The Glitzy Life Welness Gids’, een boek voor alle vrouwen die controle willen nemen over hun eigen leven. “In het boek vertel ik mijn verhaal en geef ik tips over hoe je voor jezelf kan zorgen. Ikzelf sta dankzij tal van wellnesstips opnieuw sterk in het leven, ik hoop met mijn boek ook anderen te helpen.”

‘The Glitzy Life Wellness Gids’ werd uitgegeven via Uitgeverij Stokstaart. Het boek kost 21 euro en is online verkrijgbaar via De Standaard Boekhandel of bij Kelly zelf.