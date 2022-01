Weerman Frank Deboosere waarschuwt voor fijn stof in de provincie: “Geen hout stoken in haarden of kachels”

Omwille van de slechte luchtkwaliteit doet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een oproep om geen hout te stoken in haarden of kachels. Zeker in West-Vlaanderen waren de concentraties dinsdag erg hoog.

Fijn stof zorgt voor kleine deeltjes in de lucht die ernstige gezondheidsklachten met zich mee kunnen brengen. Weerman Frank Deboosere deelde op sociale media een oproep van de VMM

“De concentraties waren gisteren heel hoog en zijn ook vandaag nog erg hoog”, zegt Katrien Smet van VMM aan Radio 2. “We verwachten dat er in de late middag meer wind zal opkomen. Die voert verse lucht aan van over zee en daardoor zal die luchtvervuiling verdunnen. En dan zullen we zien dat de concentraties van fijn stof ook verminderen.”

“Het gebeurt minder en minder dat we fijn stofpieken hebben, maar op jaarbasis zien we dat er in West-Vlaanderen het meeste fijn stof hangt. Daarom vragen we om geen hout te branden in de kachel, omdat je daardoor nog meer fijn stof in de lucht brengt.”