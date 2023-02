Weer mondmaskerplicht in rusthuis in Torhout door corona-uitbraak

Er is corona uitgebroken in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus aan de Aartrijkestraat in Torhout. Dinsdag werden alle bewoners uit voorzorg getest en het aantal besmettingen bleek te zijn opgelopen tot 33. Bijgevolg is er opnieuw mondmaskerplicht in het rusthuis ingevoerd.

“Gelukkig is er niemand van de besmette mensen zwaar ziek”, zegt schepen van Ouderenzorg Joost Cuvelier. “Behalve één bewoner, die serieus kortademig was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar blijkt hij echter al aan de beterhand te zijn. Niettemin blijven we uiterst voorzichtig, want al komt corona momenteel veel minder in de actualiteit, het blijft sowieso een niet te onderschatten aandoening.”

“Toch dienen we, op de mondmaskerplicht na, voorlopig geen extra maatregelen te nemen inzake quarantaines en/of bezoekbeperkingen. Uiteraard volgen we de situatie op de voet op. We duimen dat het aantal besmettingen de komende dagen snel weer afneemt en dat iedereen bespaard mag blijven van ernstige fysieke klachten.”