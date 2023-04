Week van de valpreventie ingezet tijdens eerste rollatortreffen in Diksmuide

Stad Diksmuide heeft de week van de valpreventie ingeluid door voor eerst een rollatortreffen te organiseren. Dit unicum in de streek is in samenwerking met het Ysergalmkoor, Ten Patershove Diksmuide en De Klaproos Vladslo.

“Autonomie is heel belangrijk en het is een grote mentale stap voor iedereen om over te schakelen op een rollator of scooter. Door de organisatie van dit evenement wensen we een grote groep mensen te sensibiliseren en te informeren over het gebruik van een rollator en daarmee ook het taboe te doorbreken. Dit evenement kadert in ons actieplan”, speechte schepen van gezondheid en sociale zaken Katleen Winne.

Week van de valpreventie

“Voor de gebruikers wensen we er een gezellig, warm, sportief en gezond gebeuren van te maken. Niet iedereen heeft het voorrecht om samen met hun partner oud te mogen worden. Binnen deze groep is het gevaar voor vereenzaming groot. Buitenkomen vergroot de kans op toevallige ontmoetingen en haalt senioren uit hun sociaal isolement. Uiteraard is iedereen ook welkom in ons dienstencentrum ten Patershove of de Klaproos. Als bestuur proberen we zo goed als mogelijk infrastructureel de rode loper voor jullie te spreiden. We doen dit onder andere door veilige wandelroutes te creëren (met dank aan de Sar en onze diensten voor de organisatie van de knelpuntenwandeling), drempels op te heffen enzovoort.. We doen ons best. Op die manier zetten we ook de week van de valpreventie in.”

Parcours

Na een opwarming op de tonen van ‘Pour un flirt’ en de ‘sirtakis’ werd door schepen Winne het startschot gegeven en vertrokken de 44 ingeschreven rollatorgebruikers voor een parcours van 200 meter op de Grote Markt in Diksmuide. Ze werden daarbij aangemoedigd door talrijke supporters en ook door de leerlingen van de VBS Niklaas die zelfs speciaal vlaggetjes meegebracht hadden.