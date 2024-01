“We blijven oorsuizen te lijf gaan”: Bert (29) biedt met ‘De Tuut’ unieke sessies voor tinnituspatiënten

Tijdens een luidruchtig studentenbal in december 2012 liep Bert Lecomte tinnitus op, beter bekend als oorsuizen. Een kleine drie jaar later, in november 2015, lanceerde hij het platform ‘De Tuut van Tegenwoordig’ om lotgenoten te helpen en om iedereen te waarschuwen voor te veel decibels en blijvende gehoorschade. Nu pakt Bert (29) via De Tuut uit met een uniek project voor tinnituspatiënten.

Bert, een van de vier kinderen van Jens Lecomte (60) en Hilde Vansteenkiste (bijna 61), woont nog onder het ouderlijke dak in de Gwijde Van Dampierrestraat. Hij is master in de Communicatiewetenschappen en werkt voor de koepel Plopsa, vooral bekend van de pretparken. Hij ontfermt zich over wat het bedrijf op de sociale media post, een marketingjob met Adinkerke als uitvalsbasis.

Een akoestische reset

“Tinnitus is helaas onomkeerbaar”, zegt Bert. “Eenmaal je het hebt, is er geen weg terug. Je moet dus leren leven met dat vervelende oorsuizen, maar ik ben daar gaandeweg vrij goed in gelukt. Ik heb het naar de achtergrond kunnen verdringen. Maar daar slaagt niet iedereen in, al zeker niet via de gewone medische en/of psychische weg. Gelukkig is er professor Bart Vinck van de UGent, een internationale autoriteit in de wereld van de audiologie. Hij heeft het tinnitus-expertisecentrum On-Gehoord opgericht met in Brugge een behandelingspraktijk waar hij met zijn team de patiënten helpt. Hij ontwikkelde een traject om de levenskwaliteit van mensen met tinnitus ingrijpend te verbeteren. Hij zegt daar zelf over dat hij het brein als het ware een akoestische reset geeft, waardoor de patiënt de bedreigende symptomen vergeet. De deelnemers aan het traject leren de storende klank naar de achtergrond te verplaatsen.”

Voor 200 deelnemers

De behandeling door professor Vinck bestaat uit een pakket met onder meer drie intensieve sessies door de audiologen en therapeuten van On-Gehoord. “Het ziekenfonds komt daar niet in tussen en dus kan de prijs voor een dergelijk traject als snel oplopen tot boven de 1.000 euro”, zegt Bert. “Vandaar dat we met ons team van De Tuut van Tegenwoordig naar een betaalbare oplossing zijn gaan zoeken. Dat is de Tinnitus Coaching Track geworden. Die maakt de peperdure behandeling van tinnituspatiënten betaalbaar voor de brede bevolking.”

“We maken een peperdure behandeling betaalbaar”

“We kunnen met De Tuut het traject van drie groepssessies door professor Vinck en zijn medewerkers aanbieden voor in totaal maar 45 euro. Spotgoedkoop dus. Dat is enkel mogelijk dankzij de financiële ondersteuning door het consultancybureau Accenture en dankzij een serieuze tegemoetkoming vanwege het centrum On-Gehoord. Er is wel een beperking tot maximum 200 deelnemers. De sessies kunnen gevolgd worden in Gent of in Brussel en dit in de periode van januari tot en met maart. Inschrijven gebeurt via de website van De Tuut.”

Droom wordt realiteit

“Het moge duidelijk zijn: we blijven oorsuizen met alle mogelijke middelen te lijf gaan”, vervolgt Bert. “Het mooie aan dit traject van 45 euro is dat het is uitgewerkt door mensen die lang hebben geworsteld met oorsuizen en er hoe dan ook nog altijd hinder van ondervinden, de ene al meer dan de andere. Ik kan er zelf over meepraten. We hebben met onze vzw De Tuut van Tegenwoordig het traject Tinnitus Coaching Track ontwikkeld op basis van een uitgebreide bevraging naar de verwachtingen, de therapeutische noden en de financiële drempels bij ons doelpubliek.”

“Lang hebben we te horen gekregen dat we ons moesten neerleggen bij de impact van tinnitus op ons leven. Dat we nu een beroep kunnen doen op een team van experts om de juiste hulp te bieden aan 200 lotgenoten, is een droom die werkelijkheid wordt.”

Zelfmoordneigingen

Op basis van een gedetailleerde vragenlijst probeert de Tinnitus Coaching Track zo veel mogelijk op maat van de patiënt te werken. “Er bestaan nu eenmaal gradaties van hoe het oorsuizen iemand in zijn greep houdt”, vertelt Bert. “Sommigen hebben er relatief beperkte last van, anderen zijn er zo erg door gehinderd dat ze zelfmoordneigingen vertonen. Het is belangrijk vooraf nauwkeurig te filteren wie er zich voor de behandeling inschrijft.”

Voor alle duidelijkheid: het traject van De Tuut van Tegenwoordig richt zich specifiek tot mensen die tinnitus hebben opgelopen als gevolg van gehoorschade: te veel en te hoge decibels. “Voor tinnitus met een onderliggende medische aandoening als oorzaak bestaan er andere doeltreffende behandelingsmethoden”, legt Bert uit. “Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die lijden aan de Ziekte van Ménière. Ons initiatief is niet voor hen bestemd.”