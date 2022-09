Waregemse Vlaamse Kruis slaakt noodkreet: “Dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers”

De Waregemse afdeling van het Vlaamse Kruis zag het aantal medewerkers de voorbije jaren fors dalen. Nu lanceert de organisatie een oproep om nieuwe vrijwilligers aan te werven. “We hebben helaas al evenementen moeten weigeren”, klinkt het. Naast medische hulp is er ook nood aan logistieke medewerkers en ICT’ers.

“We roepen om hulp”, is voorzitter Bart Rosseel duidelijk. “We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om onze afdeling van het Vlaamse Kruis in Waregem te ondersteunen.” Het aantal medewerkers bij de vereniging zakte de voorbije jaren fors. Daar zijn volgens Rosseel verschillende redenen voor. “Maar daar op ingaan, heeft weinig zin. We kijken naar de toekomst en gaan daarom heel actief op zoek naar nieuwe mensen.” Het Vlaamse Kruis werkt voornamelijk preventief. “Wij staan op allerlei manifestaties en evenementen paraat voor mensen die zich kwetsen of een ongeluk voorhebben, en dat op verschillende gebeurtenissen gaande van lokale jeugdfuiven en sportwedstrijden tot grote festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland, en uiteraard ook op de Waregem Koerse Feesten.”

Daarnaast ondersteunt de Waregemse afdeling ook het niet-dringend ziekenvervoer. Dat kan op vrijwillige basis, maar omdat de vraag zo groot was, werden er de voorbije jaren ook beroepschauffeurs aangeworven. Een derde luik van de vereniging is mensen opleiden om andere mensen te helpen. “Wij leren hen echt helpen. Door het volgen van een cursus is men in staat om mensenlevens te redden, maar vooral ook om personen goed en correct bij te staan”, aldus Rosseel.

Cursus ambulancier

“Helaas hebben we het voorbije jaar enkele organisatoren die op ons beroep wilden doen, moeten teleurstellen omdat we niet over voldoende medewerkers beschikten. We zoeken dus heel wat nieuwe vrijwilligers, naast medische hulp is er ook nood aan logistieke medewerkers en ICT’ers.”

Het Vlaamse Kruis biedt cursussen aan om de vrijwilligers goed op te leiden. “Er zijn ook verschillende vooropleidingen, en men kan zelfs een cursus ambulancier dringende geneeskundige hulpverlening volgen. Op 1 oktober start een EHBO-opleiding in het ziekenhuis van Waregem. Deze cursus omvat 36 lestijden en vindt telkens plaats op zaterdagvoormiddag”, besluit voorzitter Rosseel.