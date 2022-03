Ward Vandepoele start coachingspraktijk Back on track: “Mensen positieve inzichten geven”

Ward Vandepoele (24) richtte zijn coachingspraktijk ‘Back on track’ op. Als life coach, traumadeskundige, HSP-coach en jongerencoach wil hij zoveel mogelijk mensen begeleiden, helpen en motiveren. “Ik werk in het moment en probeer mensen inzichten te geven om opnieuw tot actie te komen in hun leven, zodat er positieve veranderingen in de toekomst tot stand kunnen komen”, aldus Ward.

“Toen ik zelf in het middelbaar zat, had ik behoefte om begeleid te worden, maar uiteindelijk heb ik er nooit naar gezocht”, begint Ward Vandepoele (24) te vertellen. “In de zomer van 2020 begon ik dan zelf diverse interactieve opleidingen te volgen in het Kenniscentrum Open Mind in Lievegem. Op dat moment heb ik gemerkt dat ik aanleg heb om mensen te begeleiden en zo rees het idee om zelf een praktijk te starten. Ik hou ervan om naar mensen te luisteren, hen te begeleiden en te motiveren om in actie te komen.”

Basisnoden

Ondertussen behaalde Ward bij het Kenniscentrum Open Mind verschillende diploma’s, onder andere het diploma van life coach, traumadeskundige, HSP-coach en jongerencoach. Jongeren kunnen bij hem terecht met gelijk welk probleem dat ze ondervinden op school of in hun thuissituatie.

“Ik kijk verder dan alleen het zogezegde probleem”, legt Ward uit. “Als ouders hun kind naar mij sturen, omdat het bijvoorbeeld te veel gamet, merk ik dat de basisnood ‘hechting’ vaak niet ingevuld wordt. Een mogelijke oorzaak is dat ouders veel werken en daarom weinig tijd hebben voor hun kinderen en dus niet beschikbaar zijn voor ‘hechting’, wanneer hun kind daar nood aan heeft. Daardoor zoekt het kind of de jongere een plaatsvervangende hechting. In dit geval is dat gamen, maar het kan ook alcohol of gokken zijn.”

“Ik ga bij jongeren te werk zoals bij een plantje: een zaadje heeft al het potentieel in zich, maar het ontwikkelt zich pas als je het in de grond plant en voldoende water, licht, voedsel en ruimte geeft. Ik kijk dus niet zozeer naar het plantje op zich, maar naar wat het plantje nodig heeft om te groeien. Ik bekijk dus wat jongeren nodig hebben om optimaal te kunnen groeien. De focus leg ik niet op hun problemen, want die verdwijnen automatisch als de basisnoden correct ingevuld worden.”

Niet alleen kinderen vanaf 12 jaar, maar ook volwassenen kunnen bij hem terecht om begeleid te worden.

Samen kijken we op welk vlak van je leven er weer beweging kan komen

“Bij volwassenen ga ik op dezelfde manier te werk als bij jongeren, maar naast de zes basisnoden komen er dan nog vier noden bij. Bovendien kampen volwassenen vaak met meer trauma’s, dus die diepere laag neem ik dan ook mee in mijn begeleiding.”

“Zonder de focus te leggen op wat er allemaal is misgegaan in iemands jeugd, onderzoek ik de oorzaak van het probleem. Ik concentreer me daarentegen meer op welke aanpassingen we nu en in de toekomst kunnen verrichten, om een bepaalde situatie te verbeteren.”

“Vaak wordt er wel gepraat over trauma’s, maar dat heeft niet altijd een helend effect, aangezien de spanning zich altijd vastzet in het lichaam. Vaak zie je bijvoorbeeld mensen met zwaar voorovergebogen schouders of pijn aan hun schouders.”

“Schouders hebben te maken met verantwoordelijkheid, dus dit zijn vaak mensen die te veel verantwoordelijkheid hebben moeten dragen tijdens hun jeugd of in het heden. Ik haal niet alleen de spanning weg uit de schouders, het is ook cruciaal dat de persoon in kwestie zijn of haar gedrag leert aanpassen. Alleen op die manier kan er een duurzame oplossing ontstaan.”

“Vaak hebben volwassenen ook vragen over zichzelf ten opzichte van hun context, bijvoorbeeld op het werk met collega’s. Tenslotte kunnen volwassenen ook hopeloos op zoek zijn naar geluk en rust in hun leven. Daarvoor hanteer ik een oosters model, dat op een simpele manier meer geluk en rust in je leven brengt.”

HSP-coaching

Naast de algemene life coaching en traumabehandeling, biedt Ward ook nog een heel unieke dienst aan in de regio: HSP-coaching.

“In West-Vlaanderen is hoogsensitiviteit nog te weinig bekend, waardoor er heel wat verkeerde informatie in omloop is. Het belangrijkste kenmerk van hoogsensitieve personen is dat hun zintuigen scherper zijn dan die van niet-hoogsensitieve mensen. Zelf ben ik ook hoogsensitief. In mijn eigen leven ervaar ik dus dezelfde fenomenen, die heel veel jongeren en volwassenen ook voelen.”

“Ondertussen heb ik geleerd om mijn hoogsensitiviteit als een kwaliteit te gebruiken en nu weet ik hoe ik op een constructieve manier met die gevoeligheid kan omgaan in het dagelijkse leven. Die kennis wil ik graag doorgeven aan andere hoogsensitieve personen, zodat ook zij leren dat het zeker geen last is, maar eerder een gave.”

“Een kenmerk van HSP is een groot empathisch vermogen. Voor mij is het gemakkelijk om me in te leven in de leefwereld van een ander, een groot voordeel in mijn praktijk.”

Het moment aanpakken

Bij gelijk welke vorm van coaching werkt Ward op een manier die heel to the point is. Daarom is het ook niet nodig om oneindig veel sessies te volgen. “We blijven niet puur met de problemen bezig. Klagen over een moeilijke jeugd zal niets aan je leven nu veranderen. Ik wil daarentegen het moment aanpakken en mensen concrete inzichten geven, zodat er opnieuw beweging in hun leven kan komen.”

“Mijn visie is dat de meer en meer ‘mentale’ maatschappij, waar de focus vooral op het denken ligt, dringend nood heeft aan een tegenpool die gevoelens, intuïtie en verbinding een plaats geeft om opnieuw tot evenwicht en full potential te komen.” (SM)

Info: www.bck-on-trck.com; Facebook: @backontrackcoachingroeselare; Instagram: back_on_track_coaching.