Wandel mee ten voordele van kankeronderzoek

Professor en kankeronderzoeker Jo Vandesompele uit Machelen organiseert samen met het Cancer Research Institute Ghent (CRIG) en Wandelclub Natuurvrienden uit Deinze op 18 december een wandeling ten voordele van kankeronderzoek.

Het CRIG brengt wetenschappers uit verschillende disciplines samen om sneller en efficiënter onderzoek te kunnen doen. Professor Vandesompele is er erevoorzitter. Met de opbrengst van de wandeling wil het CRIG vooral veelbelovende onderzoeksprojecten van jonge wetenschappers financieren. Vorig jaar wandelden 821 mensen mee, goed voor 7.600 euro die integraal naar onderzoek gaat.

Dit jaar start en eindigt de wandeling aan het Ontmoetingscentrum van Olsene. Daar is ook een kleine kerstmarkt, inclusief groot scherm voor de WK-finale. Ook de opbrengst van de kerstmarkt gaat naar kankeronderzoek. Met de wandeling wil het CRIG echter meer doen dan enkel geld in het laatje brengen, daarom is er ook een korte ‘wetenschappelijke’ lus te wandelen in het park bij het Ontmoetingscentrum. Daar zullen stellingen ophangen over feiten of fabels rond kanker zoals ‘Is chemotherapie nog van deze tijd’?

Deelnemers aan de wandeling kunnen kiezen tussen en parcours van 5 kilometer, 10 kilometer of 11 kilometer met een rustpost in het Gouden Hof.

Deelnemen kost 3 euro voor leden van Wandelsport Vlaanderen en 5 euro voor niet-leden. (JF)