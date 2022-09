Vzw Victor is klaar voor de toekomst op nieuwe locatie in de Iepersestraat

Vzw Victor, de thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme en hun gezin, verhuisde in mei naar een nieuwe stek in de Iepersestraat, maar nu pas werd de locatie officieel ingehuldigd. “We hadden nood aan meer ruimte, een betere toegankelijkheid en meer privacy.”

Vzw Victor is de West-Vlaamse thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme en hun gezin en hun uitvalsbasis bevindt zich al vele jaren in Roeselare. Tot voor kort huurden ze een gebouw op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare, maar in mei verhuisde het team naar de Iepersestraat 110.

“Het pand op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt voldeed al een tijdje niet meer aan onze noden”, vertelt directeur Stien Peeters. “We kampten met plaatsgebrek en het was niet rolstoeltoegankelijk. Het gebouw was bovendien verouderd en aangezien we huurden, konden we zelf geen grote investeringen doen.” De zoektocht naar een nieuwe locatie ging van start en zo kwamen ze uit op een woning in de Iepersestraat.

“Vzw Victor is een heel spaarzame vzw”, lacht voorzitter Filip Cappelle. “We hebben de woning aangekocht met eigen middelen en de voorbije jaren ging elke cent integraal naar de verbouwingswerken.” Het ontwerp en de coördinatie lag in handen van Koplamp Architecten uit Roeselare en het resultaat is een mooie mix van oud en nieuw. “In het voorste deel, dat we grondig hebben opgefrist, bevinden zich de bureaus”, licht Stien Peeters toe. “In het nieuwe gedeelte achteraan, voorzagen we drie prikkelarme gespreksruimtes en een grote, multifunctionele vergaderzaal. Er is uiteraard ook een mooie refter voor onze medewerkers en nieuw is onze Autitheek.” Vanaf 2023 zal je daar terechtkunnen om boeken, spelmateriaal en andere naslagwerken over autisme te ontlenen.”

Grote uitdagingen voor de toekomst

Met de nieuwe locatie, die de naam ‘Huis voor Victor’ kreeg, bereidt vzw Victor zich voor op de toekomst. “We zitten met afschuwelijk grote wachtlijsten”, vertelt directeur Peeters. “Gezinnen die zich nu aanmelden, moeten tot wel vier jaar wachten. We blijven inzetten op thuisbegeleiding, maar in de toekomst willen we korter op de bal spelen en meer investeren in laagdrempelige eerstelijnshulp. Veel gezinnen die bij ons aankloppen, hebben geen intensieve begeleiding nodig, maar willen gewoon antwoord op hun vragen. In dit nieuwe gebouw kunnen we infosessies geven tot 50 personen en zijn we technisch uitgerust om op professionele wijze webinars te geven.”