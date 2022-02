Vrouwen achter AntiConcept! tevreden na hoorzitting: “Wat er ook uit de bus komt, we hebben het probleem sowieso onder de aandacht gebracht”

Zo’n vier maanden geleden diende de beweging AntiConcept! een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement. Iedereen kan dit in principe doen, maar pas na een petitie waarmee ze 15.000 handtekeningen verzamelden kregen ze de kans om dat verzoekschrift te verdedigen. Dat mocht Ans Van Gasse, een van de initiatiefneemsters, vandaag doen tijdens een hoorzitting van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezinnen en Armoedebestrijding.

AntiConcept! is ontstaan uit de verontwaardiging van drie vrouwen die iemand verloren zijn aan de gevolgen van hormonale anticonceptie. Eén van die kernleden is Ellen de Wit. Zij was bevriend met Steffi, de 20-jarige Oostendse die in 2019 stierf aan een longembolie. Die werd veroorzaakt door de anticonceptiepil in combinatie met een genetische stollingsziekte. Intussen zijn ze met acht, het team dat wil voorkomen dat anderen hetzelfde als hun vriendin/dochter/zus moeten meemaken. Ellen volgde de volledige commissie mee. (lees verder onder de Instagrampost)







Haar collega Ans had 15 minuten de tijd om hun ontwerp toe te lichten. “De bedoeling was enerzijds om uit de doeken te doen wat wij het afgelopen jaar hebben geleerd, op basis van cijfers en getuigenissen. We wilden de pijnpunten blootleggen: meisjes worden niet voldoende geïnformeerd over de risico’s van hormonale anticonceptie. In combinatie van allerhande andere onderliggende factoren waarvan ze niet altijd weten of ze ze hebben, zoals stollingsziektes, kan dat dodelijk zijn. En dat gebeurt meer dan je zou denken”, verklaart Ellen.

Genuanceerd voorstel

Daarnaast gaf Ans tekst en uitleg bij hun voorstel. “Sensibilisering is uiteraard ons hoofddoel. Scholen, artsen, apothekers en andere instanties inschakelen om jonge meisjes én hun ouders beter te informeren. De anticonceptiepil zelf is gemakkelijker beschikbaar dan de informatie erover. Daar kunnen richtlijnen voor opgesteld worden, maar die moeten dan ook opgevolgd worden. Praktijktesten en verder onderzoek is volgens ons dus ook cruciaal om de omvang van het probleem concreet in kaart te kunnen brengen”, aldus Ellen.

Louise Dillen (links) en Ellen De Wit (rechts), beiden lid van AntiConcept! en vriendinnen van de overleden Steffi (midden).

Tijdens de voorstelling benadrukt de beweging dat ze absoluut geen tegenstander is van hormonale anticonceptie. “In tegendeel”, klinkt het. “Het is enorm belangrijk dat die zo toegankelijk én betaalbaar is in ons land.” De vrouwen ijveren enkel voor een kritische blik, iets wat nu volgens hen ontbreekt. Het is die genuanceerde insteek die hun slaagkansen verhoogt, meent Ellen. “De weinige vragen die werden gesteld gingen over de eventuele rol van de ouders in het verhaal, onze mening over inclusiviteit met betrekking tot patiënten met een mentale beperking… Het leek niet alsof er leden van de Commissie waren die ons voorstel echt afkeurden. Wat ze tijdens de vergadering erna hebben besproken, weten we natuurlijk niet. De voorzitter liet op het einde wel vallen dat er ‘niet niets zal veranderen’. Een goed teken, denk ik!”

Nu al trots

Momenteel is het dus afwachten wat er uit de bus komt. Hoe het ook afloopt, Ellen vindt dat ze al heel wat bereikt hebben. “Sowieso is dit niet iets wat op 1-2-3 kan veranderen, dat beseffen wij heel goed. Elke overwinning die we binnenhalen, is een pluspunt. Maar zelfs al wijzigt het beleid niet, dan nog hebben we intussen het probleem bij heel wat mensen onder de aandacht gebracht via sociale media. Die invloed kan je niet meten, maar die is er zeker wel.”

Dat Steffi trots zou zijn, daar is Ellen bijna zeker van: “Het was een sterke madam die opkwam voor haar eigen mening. We kunnen haar niet meer helpen, maar hopelijk wel nog veel andere meisjes.”