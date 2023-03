Vriendengroep rijdt de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen om leukemiepatiëntje (3) te steunen: “Onze grootste wens? Dat Lara weer gezond wordt”

Voor de tweede keer in amper één jaar tijd moet de kleine Lara het opnemen tegen leukemie. De bijna 3 jaar oude meid kreeg eind vorig jaar opnieuw de keiharde diagnose te horen, maar familie en vrienden verliezen de moed niet. Om Lara en haar gezin een hart onder de riem te steken, rijdt een vriendengroep zaterdag de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Met de verkoop van roze wieleroutfits willen ze ook nog eens het Kinderkankerfonds steunen. “Het minste wat we kunnen doen.”

De Ronde van Vlaanderen kleurde vorig jaar roze om de kleine Lara een hart onder de riem te steken. Het meisje, dat volgende maand haar derde verjaardag viert en met haar ouders Nele De Medts (38) en Pieter Demeulemeester (37), zusje Liv (4) en Lars (6) net over de provinciegrens in Nokere woont, kreeg begin maart 2022 te horen dat ze aan leukemie leed.

Er volgde een lange en moedige strijd, met heel wat steun van vrienden en familie. Die riepen op om tijdens de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar zoveel mogelijk roze ballonnen en hartjes langs en op het parcours te plaatsen en Lara zo een warm hart toe te dragen.

“Zaterdag wordt sowieso een emotioneel moment. Wanneer we over de eindmeet zullen rijden, kunnen er wel enkele traantjes vloeien”

In het najaar volgde goed nieuws, want Lara leek de ziekte de baas te raken en de kankercellen uit het wiel te koersen. Maar op 8 december volgde het nieuws dat niemand wou: de moedige meid was hervallen. Nu zijn er nog twee opties: palliatieve verzorging opstarten waarbij Lara naar huis zou mogen, maar in het beste geval nog twee jaar te leven heeft, ofwel een zware chemokuur, gevolgd door een beenmergtransplantatie. Met een overlevingskans van tien tot vijftien procent.

Lara’s ouders willen alle kansen grijpen en kiezen voor een nieuwe behandeling. Zus Liv zal beenmerg doneren, want ze heeft exact dezelfde bloedspiegel.

Hart onder de riem

“Hun wilskracht is ongelofelijk”, zegt goeie vriend Thijs D’Haene. Hij leeft, samen met een pak andere vrienden, mee met het gezin. Zij willen Lara en haar familie nu steunen door zaterdag de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen met haar in gedachten te rijden.

“Het was papa Pieter die het idee in november op tafel legde, toen nog om ergens een punt achter het loodzware hoofdstuk te zetten. Lara was toen aan de beterhand en onze actie tijdens de Ronde van vorig jaar had erg veel weerklank gekregen. Hier in Avelgem alleen hadden we al duizend roze ballonnen aan de Kluisbergenbrug gehangen. Door de Ronde voor wielertoeristen te rijden, wilden we niet alleen Lara, maar alle kinderen die tegen kanker strijden, laten weten dat ze niet alleen staan.”

Het plan gaat nog altijd door, maar krijgt een iets andere connotatie. “We leven enorm mee met Lara en haar gezin. Daarom fietsen we zaterdag alsnog het hele parcours af: de 249 kilometer tussen Brugge en Oudenaarde, inclusief alle hellingen.”

Chiro Anzegem

Het team Ride for Lara bestaat uit een negental mensen, met roots in de Chiro van Anzegem: naast Thijs ook Lara’s papa Pieter en opa Ward, Bart Temmerman, Stefaan Vangeluwe, Tom Dewaele, Arjan Andinger, Marie D’Haene en Joke Temmerman.

“De twee dames rijden 75 kilometer, de mannen werken de volledige afstand af. Een deel van ons is lid van het wielerclubje De Omerta’s, maar onze trainingsritten zijn nooit langer dan honderd kilometer. Het wordt bijten, maar tegelijk is het klein bier in vergelijking met wat Lara doet. Dat meisje verdient al onze bewondering.”

“Onze grootste wens is dat Lara deze ongelijke strijd wint. Dat verdient ze, meer dan wie ook”

De bende verschijnt zaterdag in een volledig roze wieleroutfit ten tonele, met het opschrift We ride for Lara prominent op de borst. “En die verkopen we ook. De Limburgse Tex.Vision heeft de tenues voor ons vervaardigd en die kan je nog tot en met 16 april voor 49,95 euro aanschaffen. Per truitje gaat er 10 euro integraal naar het Kinderkankerfonds. De teller staat nu al op 87 stuks. Mooi.”

Ronde van Lara

De vriendengroep heeft ook plannen om een vaste Ronde van Lara uit te werken. “Vorige zomer organiseerden we een familiefietstocht doorheen onder andere Anzegem, Avelgem, Kluisbergen en Oudenaarde, waarbij we ook aan de woning van Lara en haar gezin passeerden. Daar willen we graag twee bewegwijzerde routes van 45 en 62 kilometer van maken.”

© Joke Couvreur

Zaterdag wordt sowieso een emotioneel moment. “Vrienden kruipen met enkele volgwagens in ons zog en organisator Flanders Classics heeft alle deelnemers opgeroepen om een roze accent te dragen. Als eerbetoon aan Lara en haar vele lotgenoten. Wanneer we over de eindmeet zullen rijden, bestaat de kans dat er enkele traantjes zullen vloeien. Onze grootste wens is dat Lara deze ongelijke strijd wint. Dat verdient ze, meer dan wie ook.”

Een Lara-truitje kopen, kan via deze link.

Lara’s strijd financieel steunen? Klik hier!