Vragen rond communicatie verwijderen asbest op site Heilig Hart: “Duidelijke afspraken gemaakt vooraf”

De ontmanteling van de site Heilig Hart in hartje Roeselare is van start gegaan. Daarbij wordt 700 ton asbest verwijderd. Steven Dewitte maakt zich zorgen over eventuele risico’s. “De sloopvergunning werd twee jaar geleden al ingediend. In samenspraak hebben we duidelijke afspraken gemaakt, ook wat veiligheid en communicatie betreft”, aldus schepen Nathalie Muylle.

“Vorige week stond het in de pers: in het centrum van onze stad wordt er 700 ton asbest opgeruimd. Een serieus asbeststort dicht bij scholen, rusthuizen appartementsgebouwen, woningen,… Na de brand van deze zomer is de alertheid omtrent de gevaren van asbest bij de Roeselaarse bevolking alleen maar toegenomen”, horen we van Steven Dewitte (Groen).

Communicatie

“Wanneer de omwonenden van het vroegere Heilig Hartziekenhuis dan plots in de media moeten vernemen dat er 70 tientonners met heel gevaarlijk afval zullen worden gevuld,vlak bij de deur, dan ontstaat er uiteraard onrust. Hoe zullen de ontmantelaars te werk gaan? Zijn er risico’s voor de omgeving? Wat als er iets misloopt? Gezien de gevoeligheden en de kwalijke reputatie van asbest, was communicatie op voorhand hier echt wel op zijn plaats geweest. En dan kunnen we misschien kijken naar de verantwoordelijkheid ter zake van de aannemer van de werken, maar zeker ook naar die van de stad die niet enkel de sloopvergunning afleverde, maar ook als medebestuurder van AZ Delta opdrachtgever is.”

“Hoe zal de stad de omwonenden informeren en hen zo goed mogelijk geruststellen, niet enkel door communicatie, maar ook door een strikte opvolging van de werf en de mogelijke risico’s en ongemakken ervan?”

Geen eigenaar meer

“De stad heeft hier op zich niets rechtstreeks mee te maken, want het Heilig Hartziekenhuis is geen eigenaar meer. De site is verkocht aan twee projectontwikkelaars. Het zijn zij die de sloopvergunning hebben aangevraagd. Zij zijn externe partner, maar het gaat wel om een terechte vraag. Bij de sloopvergunning hebben we tal van voorwaarden opgesteld, net zoals we dat bij andere projecten ook doen”, aldus schepen Nathalie Muylle. “Het gaat dan om een mobiliteitsplan, communicatie, enz. Dat is effectief ook gebeurd met duidelijke afspraken. Ze hebben een duidelijk plan waarbij ze van binnenin beginnen te ontmantelen, vanuit de binnenkoer, met de bedoeling om geen stofhinder te hebben, maar ook geen visuele overlast. Ze hebben niet alleen een persbericht verstuurd, maar ook een brief verstuurd naar de verschillende buren.”