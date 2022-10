Vraag om hulp stijgt in Roeselare: “Middenklasse klopt nu aan voor hulp”

Dat het leven duur is, hoeft geen betoog. Té duur zelfs voor heel wat gezinnen en alleenstaanden. Met een inflatie van meer dan 10 procent en energieprijzen die door het dak gaan, is het voor veel mensen zoeken om de eindjes aan elkaar te knopen. Bij het Roeselaarse Welzijnshuis merken ze ook een toevloed van aanvragen om (financiële) begeleiding.

Iedereen zucht als hij/zij de rekening ziet van een volle winkelkar in een grootwarenhuis en schrikt zich vaak een hoedje wanneer hij/zij de volgende voorschotfactuur van de energieleveranciers in de brievenbus of mailbox krijgt. Voor meer en meer mensen wordt het net iets te veel om vol te houden. Velen zetten hun schroom opzij en kloppen aan bij het Welzijnshuis (het vroegere OCMW, red.) om hulp.

“We zien de laatste maanden inderdaad een ander publiek aan onze balie”, zegt Tine Seynaeve, departementshoofd van het Roeselaarse Welzijnshuis. “Het gaat dan over mensen uit de middenklasse die dan wel door de coronacrisis zijn geraakt maar voor wie deze crisisperiode er een te veel is. Het gaat soms over mensen met een eigendom en die tot voor corona zelfs twee jobs hadden. Met de inkomsten van een flexi-job in de horeca betaalden ze dan bijvoorbeeld hun lening van hun eigen huis af of andere afbetalingen. Met corona raakten ze echter hun flexi-job kwijt en dan was het al kijken om rond te komen. En met de huidige inflatie en de torenhoge energieprijzen gaan deze mensen nu kopje onder.”

“Mensen die ten einde raad zijn omdat ze hun facturen niet kunnen betalen, nemen de bovenhand”

“We kunnen hier echt geen onderscheid maken tussen alleenstaanden en gezinnen”, neemt Bart Wenes, voorzitter van het Welzijnshuis en schepen in Roeselare over. “Het is ook niet zo dat klanten met problemen met hun energiefacturen automatisch structurele OCMW-klanten worden. Soms kan door gesprekken en een korte professionele begeleiding veel opgelost worden. Maar het klopt inderdaad dat er de laatste maanden meer mensen in een langlopend begeleidingstraject terechtkomen. Waar we in september 2021 nog 146 intakegesprekken van nieuwe klanten noteerden dan waren er in september 2022 maar liefst 283 intakegesprekken. Dat zijn veelzeggende cijfers. Niet alle intakegesprekken resulteren in een begeleidingstraject maar ook hier zijn de cijfers niet rooskleurig. In september 2020 waren er in het Welzijnshuis 1.440 begeleidingstrajecten, in september 2021 telden we 1.594 begeleidingstrajecten en in september 2022 waren er dat zelfs 1.640. Dat is veel maar een positief punt is dat deze mensen tijdiger de stap durven te zetten naar het Welzijnshuis om uit hun impasse te geraken.”

Energiescan

“Wij zetten natuurlijk alle zeilen bij om deze mensen te helpen”, neemt Tine Seynaeve over. “Vanaf juli 2022 zien we een grote stijging van aanvragen om hulp en begeleiding. Waar we voor augustus 40 nieuwe aanvragen kregen per week dan waren er dat in augustus al 70. In het begin zaten daar nog veel mentale bekommernissen en angsten bij maar nu merken we dat de mensen die ten einde raad zijn omdat ze hun facturen niet kunnen betalen, de bovenhand nemen. We kunnen natuurlijk hun facturen niet betalen, dat gebeurt niet. Maar we bekijken samen wel als ze alle sociale voordelen en premies waar ze misschien recht op hebben, hebben benut. We kijken ook als er een mogelijkheid is om op de een of andere manier de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verminderen. Een energiescan kan hierbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Als het nodig blijkt, proberen we ook te bemiddelen met commerciële energieleveranciers om tot een oplossing te komen. Maar eerst en vooral proberen we de mensen gerust te stellen. Het is niet zo dat mensen zomaar worden afgesloten van het elektriciteits- of gasnet.”

“In Roeselare zal er deze winter niemand zonder energie zitten”, vult Bart Wenes aan.

Sociale kruidenier

“Ook de schoolkosten, de huishuur en de kosten voor voeding nemen een ferme sprong. Het leven op zich is in enkele maanden tijd enorm duur geworden”, gaat Bart Wenes verder. “We zien dat ook in onze cijfers van de sociale kruidenier RSL. Het aantal actieve doorverwijzingen per maand door het Welzijnshuis naar de sociale kruidenier overschrijdt sedert juni 2021 de kaap van 300 gezinnen en sedert mei 2022 is dat iedere maand zelfs al meer dan 400 gezinnen.”

Ook bij de sociale kruidenier RSL merken ze een toename van klanten. © Stefaan Beel

“Er zijn de laatste maanden inderdaad meer doorverwijzingen maar het blijft behapbaar voor ons”, vertelt Eddy Holvoet die als vrijwilliger werkt in de sociale kruidenier RSL. “We hebben een eerste groei gezien toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en er ook vluchtelingen in onze stad kwamen. Dat is flink verminderd maar we merken nu stilaan weer een aangroei van klanten. Zoals gezegd kunnen we het nu nog aan en dat is alleen maar door de hulp van grootwarenhuizen en grote voedingsfirma’s. Wij halen hun overschotten op en bevoorraden op die manier onze winkel. Ook grootwarenhuizen letten nu beter op hun budgetten en proberen zo weinig mogelijk voedingsproducten te ‘verliezen’. Maar ik hoop dat wij nog lang met hen kunnen samenwerken want als zij opeens zeggen ‘stop’, dan is het ook voor ons gedaan.”