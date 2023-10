Voorzitter Comité voor Initiatief Filip De Craemer overleeft hartaanval: “Een app redde mijn leven”

Filip De Craemer (62), voorzitter van het Comité voor Initiatief, kroop op vrijdag 29 september door het oog van de naald. De man met nochtans een perfect gezonde levensstijl, werd tijdens het fietsen getroffen door een hartaanval. “Nadat ik een stekende pijn voelde, zette ik mijn fiets langs de kant en met de app ‘112 BE’ verwittigde ik de hulpdiensten, die na vier minuten ter plaatse waren. Het redde mijn leven. Nog veel te weinig mensen kennen en gebruiken deze levensreddende app.”

Het is een fit en ontspannen ogende Filip De Craemer die ons ontvangt in zijn fraaie herenwoning in de Brugse binnenstad. Nochtans heeft de man nog maar een drietal weken daarvoor een erg benauwelijk medisch incident overleefd. Hij nodigde ons uit om zijn verhaal te doen omdat hij denkt er een groot aantal mensen mee te kunnen helpen.

Filip geniet enige bekendheid als voorzitter van het Comité voor Initiatief, de vereniging die in Brugge evenementen als de ouderjaarsavondviering op ‘t Zand, de Sterrenstoet en de Bavik Super Dagen organiseert. Hij werkte jarenlang in leidinggevende functies bij Defensie en bij een deelorganisatie van de Verenigde Naties die zich inzet tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens.

Marathons

“Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Zo liep ik wel vijftig marathons en ook enkele ultraloopwedstrijden, van meer dan honderd kilometer dus. En hier op de tweede verdieping heb ik meerderde fitnesstoestellen staan die ik regelmatig gebruik”, vertelt Filip. Hij is intussen in vervroegd pensioen maar geeft nog les in onder meer management, vergadertechnieken en conflicthantering. Dit onder meer bij Escala (Syntra West) Vives hogeschool en de West-Vlaamse Politieschool. Het was van die laatste plek, gevestigd in Zedelgem, dat Filip kwam toen het incident zich voordeed.

“Ik doe quasi alle verplaatsingen binnen de twintig kilometer met de fiets, dus ook deze woon-werkverplaatsing”, verduidelijkt Filip. “Ik reed langs de Torhoutsesteenweg en was ongeveer ter hoogte van de Sint-Baafskerk in Sint-Andries toen ik plots een stekende pijn en een stijfheid ter hoogte van de hartstreek en mijn arm voelde. Ik stretchte wat aan mijn arm, in de hoop het weg te krijgen, en fietste verder. Maar al vlug begreep ik dat het toch ernstig was. Ik zette mijn fiets aan de kant en deed die ook op slot – als een verstandige militair (lacht) – om daaraan zo vlug mogelijk mijn smartphone boven te halen en via de app ‘112 BE’ de hulpdiensten te verwittigen. Ik was erg ver-flauwd en kon nog net zeggen dat ik dacht dat het ging om een hartprobleem.”

“Ik overleefde conflicten in Bosnië, Syrië en Libië. Ik mocht toch niet sterven op de fiets aan de kerk van Sint-Baafs?”

“De mensen in de oproepcentrale zeiden me dat ze via de app zagen waar ik precies lag en dat dat ze zo vlug mogelijk een ambulance zouden sturen. Ik heb me dan met mijn hoofd op mijn rugzak gelegd, in toch halvelings bewusteloze toestand, en na nauwelijks vier minuten stond de ambulance er al.”

“Over de rit naar het AZ Sint-Jan herinner ik me niet veel meer, maar ik weet wel nog dat er, aangekomen in de spoeddienst, een pak mensen naast me stonden. In de verte hoorde ik enigszins hoe ze bespraken wat ze met me zouden doen. Uiteindelijk werden er bij mij twee stents geplaatst, want een van mijn aderen bleek volledig te zijn vastgelopen. Nadien vernam ik dat die stents al geplaatst werden binnen het uur na mijn hartfalen. Ik vind dat toch wel indrukwekkend en daar ben ik de verpleegkundigen en dokters nog altijd erg dankbaar voor.”

Downloaden

Filip mocht al behoorlijk vlug na zijn hartaanval het ziekenhuis verlaten, maar hield toch nauw contact met de dokters voor de opvolgende gezondheidstesten. “Aanvankelijk kreeg ik negen verschillende medicaties. Ik werd er misselijk van, want die hadden immers een impact op mijn maag. Gelukkig mocht ik die medicatie op den duur afbouwen.”

“Nu voel ik eigenlijk geen beperkingen meer. Ik heb het mentaal wel een tijd moeilijk gehad door het besef dat het zomaar gedaan kan zijn… Een vriend van mij zei me al lachende dat ik bij het leger conflicten in Bosnië, Syrië en Libië had overleefd en dat ik dan toch niet mocht sterven op de fiets aan de kerk van Sint-Baafs…” (lacht)

“Wat ik de lezers wil aanraden? Laat regelmatig je medische toestand testen. En vooral: download de app ‘112 BE’, want die kan echt menslevens redden.”