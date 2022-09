Voormalig Brugs toerismeschepen ademt weer zelfstandig na zware hersenbloeding

Voormalig Brugs toerismeschepen Philip Pierins heeft een hersenbloeding gekregen en wordt al een week in het AZ Sint-Lucas in Assebroek kunstmatig in een coma gehouden. “Duimen voor mijn zoon, ik kreeg net goed nieuws uit het ziekenhuis. Philip ademt opnieuw zelfstandig”, zegt mama Marie-Jeanne Roose.

Vorige week zaterdag werd Philip Pierins (66) onwel in zijn woning in Assebroek en werd hij in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd. In het AZ Sint-Lucas werd vastgesteld dat dat voormalige toerismeschepen, die pas in januari opgevolgd werd door Mieke Hoste, het slachtoffer was van een hersenbloeding.

“De neuroloog, dokter Nikolaas Vantomme, was al een uur later aanwezig in het ziekenhuis: een echte krak, die mij zeven jaar geleden ook al het leven redde. De arts heeft een poortje gemaakt in de hersenen van Philip om het bloed te draineren”, zegt Marie-Jeanne Roose uit Sint-Kruis.

Zware dagen

Voor de 83-jarige moeder van Philip Pierins zijn het zware dagen. “In één jaar tijd kregen mijn twee zoons zware hartproblemen. Mijn jongste zoon Vincent, de bekende bassist van bij Clouseau, kreeg recent een nieuwe hartklep, en mijn oudste, Philip werd ook al geopereerd aan zijn hart.”

“Met die eerstgeborene – ik heb drie kinderen, dochter Bettina woont in Andalousië – heb ik een zeer innige band. Philip is mijn knuffelbeer, mijn maatje. We gingen altijd samen commissies doen. Ik was amper zeventien jaar oud toen ik hem kreeg.”

“Maar we zijn een sterk ras! De artsen houden Philip nog in een kunstmatige coma. Er zijn tekenen van beterschap, de coma werd al wat verlicht en maandag werd Philip van de beademingsmachine gehaald. Hij kan alweer zelfstandig ademen. Hoewel hij nog altijd in coma is, heb ik de indruk dat hij ons kan horen, als we op bezoek komen.”

In zak en as

Marie-Jeanne Roose duimt voor haar zoon, samen met Philips vrouw Martine, zijn drie kinderen en kleinkind. Zelf heeft de mama van deze socialistische politicus – Philip was van 1995 tot december 2012 gemeenteraadslid en van 2013 tot eind 2021 schepen – al veel meegemaakt in haar leven.

“Toen ik zestig jaar getrouwd was met mijn man André Pierins, viel ik op mijn hoofd en raakte in coma. Toen heeft diezelfde dokter Nikolaas Vantomme mij geopeerd, met succes. Maar mijn man, met wie ik decennialang een bekende interieurzaak in het Suvéestraatje uitgebaat heb, is in die periode gestorven. Hij leed aan kanker. Vier jaar lang heb ik zwaar verdriet gehad. Maar ik ben een Brugse, met als levensmotto ‘laat je niet gaan’.”

“Ik heb mij langzamerhand over de dood van mijn man gezet. En nu hebben mijn zonen gezondheidsproblemen. Ik zat de vorige wek in zak en as, maar sedert vandag heb ik opnieuw courage. ‘t Gaat beter met Philip!”