Voorlopig geen vluchtelingenkamp in Jabbeke: burgemeester wil eerst oplossing voor vervuilde grond

De Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn heeft een besluit uitgevaardigd, waarin staat dat er om gezondheidsredenen voorlopig niemand mag wonen in het gebouw van de civiele bescherming in de Stationsstraat. De federale regering wil die plek nochtans omvormen tot vluchtelingenkamp voor 500 mensen zonder papieren.

“Sedert 28 oktober wacht ik nu al tevergeefs op een attest van de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij. OVAM heeft een onderzoek uitgevoerd op die site. Ik wil weten of het vroegere gebouw van de civiele bescherming wel geschikt is om vluchtelingen te herbergen”, zegt Frank Casteleyn.

Sporen van PFAS

Zolang hij dat attest niet heeft, verzet de Jabbeekse burgemeester zich tegen de komst van vluchtelingen. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid als burgemeester. Er worden hier gezinnen met kinderen verwacht. Als die niet op een gezonde manier, in veilige omstandigheden, onderdak kunnen krijgen, mogen ze hier van mij niet komen”, aldus Frank Casteleyn.

Zich baserend op artikel 135 van de gemeentewet heeft hij een burgemeestersbesluit uitgevaardigd. Dat laat toe dat een burgemeester maatregelen neemt en een pand onbewoonbaar verklaart, als de openbare veiligheid of gezondheid bedreigd wordt. Frank Casteleyn zwaait met een document van het ministerie van Volksgezondheid, waarin staat er een vermoeden is dat er in de grond sporen van het giftige PFAS zijn.

“Geen achterpoortje”

“Ik zoek geen achterpoortjes of wil niet tegendraads zijn. Maar ik wens niet dat kinderen uit kwetsbare gezinnen het gevaar lopen ziek te worden. Van zodra de resultaten van het onderzoek van OVAM het licht op groen zetten voor een vluchtelingenkamp, zal ik mij niet langer verzetten en mijn burgemeestersbesluit intrekken”, aldus Frank Casteleyn.