Voedselagentschap stelt bij controles in vismijn Oostende ernstige inbreuken vast

Bij een grote controle in en rond de vismijn van Oostende werden inbreuken vastgesteld. Dat leidde tot drie PV’s en zes waarschuwingen aan bedrijven voor ernstige inbreuken. In de Vlaamse Visveiling zelf werden geen inbreuken vastgesteld.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voerde in en rond de vismijn van Oostende op 28 april controles uit. Elf controleurs gingen ter plaatse en controleerden twee vissersboten en hun pakhuizen, vijf visverwerkende bedrijven, vijf marktkramers en vier viswinkels. Ook acht voertuigen die de vis wegbrachten, werden gecontroleerd. Die 25 controles leidden tot drie PV’s en zes waarschuwingen. Er waren twee opmerkingen over de temperatuur of registratie bij het FAVV.

Ernstige inbreuken

“We controleren op de netheid van het werkmateriaal, algemene hygiëne en infrastructuur”, zegt woordvoerder Hélène Bonte van het FAVV. “Er werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van de temperatuur of hygiëne, maar er was geen acuut risico voor de consument. De inbreuken zijn niet alarmerend om te leiden tot een tijdelijke sluiting. Bij de vaststellingen in de vismijn kwam de gezondheid van de consument hier niet in het gedrang. De zaken met een PV en waarschuwingen mogen zich aan een hercontrole verwachten. Elke operator in de voedselketen is immers verantwoordelijk voor zijn de voedselveiligheid in zijn eigen zaak.”

Extra controle

“Het ging om een extra controleactie. We voeren ook jaarlijkse inspecties en monsternames uit op de visveilingen in Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge. Steekproefgewijs gebeurde dat in 2021 op 13.000 ton vis. De producten werden steeds geschikt verklaard voor menselijke consumptie. In 2021 haalde 98,2 procent van de inspecties een gunstig resultaat.” Recent vonden in de andere vismijnen van Nieuwpoort en Zeebrugge nog geen dergelijke controles plaats.

Niet bij Vlaamse Visveiling

“We hebben weet van controles bij de pakhuizen en bedrijven twee weken terug. Ze zijn ook bij ons langs geweest en er werden geen inbreuken vastgesteld”, zegt directeur Tom Premereur van de NV Vlaamse Visveiling. “Voor ons gedeelte waren er geen PV’s , waarschuwingen of opmerkingen”, benadrukt de Vlaamse Visveiling. Dat wordt ook bevestigd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.