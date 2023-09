Traiteur Goût Sijsele heeft extra automaten

Traiteur Goût, langs de Bruggesteenweg in Sijsele, voorheen jarenlang bekend als restaurant Poortershuyze, breidt het aanbod afhaalgerechten nog uit. De traiteur beschikt over een fraaie winkel in het voormalige restaurantgebouw, maar ook over een aantal automaten waaruit 24/7 maaltijden, gerechtjes en snacks kunnen gehaald worden.

Sinds kort is ook dit aanbod grondig uitgebreid, met een reeks indoor opgestelde automaten in de vorm van een heuse automatenshop. “We hebben een veel ruimer aanbod, meer units om u te bedienen, en er zijn winkelmandjes. Dus aankopen per stuk is verleden tijd”, laat de uitbating verstaan.

Onder de noemer ‘wereldse gerechten voor bij u thuis’ zijn er onder meer ook low and slow smoked spareribs en knapperige pizza’s te verkrijgen. (PDV)

