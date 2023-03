Torhouts koppel ontdekt dode muis in zak verse spinazie

Een wansmakelijke ontdekking in Torhout, toen de vrouw van Tim (32) een dode muis terugvond tussen de blaadjes verse spinazie die ze had gekocht in AD Delhaize Torhout. “De winkel heeft onze aankoop al terugbetaald, maar we gaan zeker geen klacht indienen”, aldus Tim.

Het ging over een voorverpakt maaltijdpakket voor ‘risotto op Italiaanse wijze’. Daarin zat onder andere een plastic zak verse spinazie. “Mijn vrouw was één voor één de blaadjes spinazie aan de risotto aan het toevoegen. Plots riep ze – op z’n West-Vlaams – uit: ‘èh wa is da?’. Ik zat op dat moment ook in de keuken met onze twee kinderen en had na één blik op de zak spinazie snel door wat er aan de hand was.”

Waarschuwen

Er bleek een dode muis verstopt te zitten tussen de groenten. Hun zin in risotto was snel over en het gerechtje werd ingeruild voor een pak frieten van de frituur. Het koppel heeft het voorval gemeld bij de Delhaizewinkel waar ze het pakket aankochten waarna hun aankoop werd terugbetaald. Tim postte een foto van het onfortuinlijke beestje op Reddit (Amerikaanse sociale nieuwswebsite, red.) om andere mensen te waarschuwen, niet om een schuldige met de vinger te wijzen.

“Sowieso kan Delhaize daar niets aan doen, zoiets gebeurt in de fabriek waar het voedsel verpakt wordt. Maar dat kan altijd eens gebeuren hé, het is een teken dat de groenten écht vers zijn en recht van het veld komen”, aldus Tim. “Maar het is wel belangrijk dat mensen waakzaam zijn, je weet nooit welke ziektekiemen zo’n muis met zich meebrengt.”

Meldpunt

Het FAVV liet weten dat ze een onderzoek zijn gestart naar het incident. Bij de leverancier zal gecontroleerd worden of er voldoende maatregelen worden genomen om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen. “Toch wensen we enige nuance aan te brengen: we leven niet in een ‘steriele wereld’, spinazie wordt gekweekt en geoogst op een veld en in de vrije natuur kunnen insecten of ongedierte aanwezig zijn”, aldus woordvoerster Liesbeth Van De Voorde.

“We raden consumenten steeds aan de instructies op de verpakking te lezen, eventueel moet de spinazie nog gewassen worden voor gebruik en dan valt de aanwezigheid van zo een ‘vreemd voorwerp’ al sneller op. Consumenten kunnen daarnaast ook contact opnemen met het Meldpunt voor de consument van het FAVV, op deze manier kunnen we onmiddellijk actie ondernemen. Vorig jaar kregen we een recordaantal vragen en klachten binnen langs deze weg.”