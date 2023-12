‘Summer Love’ van Pomanza (Bulskamp) erkend als nieuw 100% West-Vlaams streekproduct

Het kwaliteitslabel 100% West-Vlaams wordt uitgebreid met 11 nieuwe producten en 2 nieuwe producenten. Dat werd beslist tijdens de laatste erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de Raad van bestuur van de West-Vlaamse hoeveproducten vzw (Inagro). Met 11 nieuwe streekproducten tikt het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ eind dit jaar af op 633 smaakvolle producten.

In totaal zijn er nu 633 erkende streekproducten en 438 producenten en verkooppunten. Elk van deze streekproducten heeft een band met de streek, staat voor kwaliteit en wordt ambachtelijk gemaakt in West-Vlaanderen. In de categorie ‘sappen en siropen’ is ‘Summer Love’ van Pomanza in Bulskamp naast de Hop Goestesiroop van L’Heritage (Goeste) in Poperinge een van de twee nieuwkomers. ‘Summer Love’ is een nieuw product binnen het assortiment Pomanza-appelsap ‘by Staf’ en is zomerse mix van appel, peer, aalbes, stekelbes en aardbei.

Puur en authentiek

Pomanza is het geesteskind van het ondernemende landbouwerskoppel Bernard Devrome en zijn echtgenote Nele. De inspiratie voor hun eigen lijn authentieke hoeveproducten vonden ze in hun eigen leefwereld – hun boerderij in Bulskamp (Veurne) – én bij hun drie zonen: Staf, Juul en Miel. Hun verhaal is puur en authentiek, net als hun appelsappen.

Wat begon met een fles appelsap als welkomstgeschenk voor de gasten van de vakantiehoeve, is vandaag uitgegroeid tot een volwaardige productlijn: Pomanza. Inspiratie voor de naam vonden Bernard en Nele in ‘pomme de terre’ (Frans voor aardappel) en ‘manzana’ (Spaans voor appel). Dit gezonde assortiment vruchtensappen (by Staf) wordt aangevuld met aardappelen (by Juul) en fruit (by Miel), direct van de hoeve. De appelsappen van Pomanza worden 7 dagen op 7 aangevuld in de automaten aan de boerderij in Bulskamp en de vakantiehoeve in Veurne.

Info: www.pomanza.be – info@pomanza.be – Presendestraat 18 – 8630 Bulskamp – Veurne