Steeds meer fastfood- en snoepzaken vlak bij West-Vlaamse scholen: “Ouders gaven soms frietjes als lunch mee aan hun kinderen”

Het wordt voor West-Vlaamse kinderen steeds makkelijker om fastfood of snoep te kopen in de buurt van hun school. Dat is nefast voor het BMI van schoolgaande kinderen, blijkt uit onderzoek van Sciensano. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten wil dan ook dat lokale besturen de middelen krijgen om vergunningen voor ongezonde voedingszaken te weigeren.

Maar liefst 71 West-Vlaamse scholen hebben een fastfood- of afhaalzaak binnen een wandelafstand van 100 meter. In 2008 waren dat er met 59 nog een stuk minder. En nog eens 40 scholen liggen op nog geen 100 meter van een snoep- of nachtwinkel. Dat is geen goede zaak voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd, blijkt uit onderzoek. Op de kaart hieronder kunt u zien hoeveel ongezonde voedingszaken er zich bevinden binnen 1 kilometer van de school in uw gemeente of stad.

“Als er veel zaken met ongezonde voeding zijn op wandelafstand van een school, dan heeft dat een negatief effect op het BMI van kinderen die daar schoollopen”, vertelt Vincent Smets, onderzoeker bij Sciensano. “Sterker: elke extra fastfoodzaak in een schoolomgeving doet het gemiddelde BMI van de leerlingen stijgen. Een hoger BMI tijdens de kindertijd zorgt ook voor een hogere kans op overgewicht of obesitas op latere leeftijd en meer kans op chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker en dergelijke meer.”

Dat er wel degelijk een verband is tussen fastfoodzaken in de schoolomgeving enerzijds en ongezonde eetgewoontes anderzijds, bewijst basisschool Het Kleurenpalet in Brugge. Met 130 zaken in de buurt die ongezonde voeding verkopen, was de school de weinig benijdenswaardige koploper in onze provincie.

“We hebben het enkele keren meegemaakt dat ouders een pakje friet of een hamburger kwamen afgeven als ze de boterhammetjes vergeten waren”, vertelt directeur Stein Meert. “Uiteindelijk hebben we ons reglement moeten aanpassen en verbieden we dergelijke maaltijden. Onlangs verhuisden we naar een andere locatie met slechts twee broodjeszaken in de buurt. Sindsdien zien we dat fenomeen niet meer.”

Strenger optreden

Gezien het negatieve effect op de gezondheid van kinderen, pleit Sciensano voor maatregelen. “De meeste scholen bieden tegenwoordig gezonde voeding aan. Maar als de omgeving rond de school ongezond blijft, zullen die maatregelen veel minder effect hebben. Als er nog altijd frituren of nachtwinkels zijn op wandelafstand, dan gaan kinderen en jongeren daar ook vlugger naartoe neigen. Het is een kwestie van daar binnen en buiten de school op in te zetten. Maar daarvoor is er een groter beleidskader nodig vanuit de overheid.”

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is dat idee genegen en lanceerde onlangs nog een voorstel om lokale besturen meer middelen te geven om vergunningen voor ongezonde voedingszaken zelf te regelen. “We moeten strenger kunnen optreden tegen nieuwe ongezonde zaken in de buurt van scholen”, vindt woordvoerster Nathalie Debast. “Dat gebeurt nu al in het buitenland. Zo mogen in Amsterdam geen ongezonde zaken aangeboden worden in een bepaalde omtrek rond scholen. En in Londen is er een no fry-zone, waar geen gefrituurde voeding mag verkocht worden. Met een goed kader moet dat ook in België mogelijk zijn.” (Lees verder onder de foto)

Onbegrijpelijk

Sensibiliseren alleen volstaat dan ook niet volgens VVSG en Sciensano. Toch is dat waar steden als Oostende en Brugge, koplopers wat betreft ongezonde zaken in schoolomgevingen, vooral op inzetten. “Het is te kort door de bocht en zo goed als onhaalbaar om bepaalde zaken te gaan verbieden omdat ze in de omgeving van scholen liggen”, vindt Brugs schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V). “Wij focussen vooral op het informeren van scholen, ouders en leerlingen over een gezonde levensstijl.”

Onbegrijpelijk, vindt Brugs gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). “Enkele jaren geleden protesteerde het stadsbestuur nog tegen de komst van een McDonald’s in de Steenstraat, wegens het shoppingkarakter van de straat én de status van het oude gebouw waarin de keten zich zou vestigen. Waarom kan er dan geen moeite gedaan worden als de gezondheid van onze kinderen op het spel staat?”