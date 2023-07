Stan (21) uit Rollegem wint jaar lang frituursnacks van Mora: “Ik zal wat meer moeten fitnessen”

De Rollegemse Stan Wylin mag zich opmaken voor een stevig jaar: hij won een jaar lang frituursnacks van Mora. Wylin won de actie nadat hij langs was geweest bij Frites Unique in de Aalbeeksestraat.

Wat een gewone frituurafspraak met de Rollegemse Chiro-vrienden hoorde te worden voor Stan Wylin (21), maar de student geneeskunde zal die dag niet snel vergeten. Door een kraslotje van een Mora-actie in te vullen, won hij een jaar lang frituursnacks in een frituur naar keuze. Zijn oog viel dan ook al snel op Frites Unique in de Aalbeeksestraat, waar hij die bewuste dag ook een portie friet bestelde.

Elke week vijf snacks

De Rollegemnaar doet zijn verhaal: “Ik ging gewoon met een paar vrienden frietjes eten en nadien kregen we de mogelijkheid om mee te doen met een actie van Mora. Normaal gezien zou ik dat zelfs niet invullen, maar ik dacht het eens een kans te geven. Het is door de schiftingsvraag dat ik nu gewonnen heb. Ik mag bij Frites Unique een jaar lang elke week vijf frituursnacks komen eten.”

In de week zal Wylin echter wel in Leuven zitten, want na drie jaar geneeskunde te hebben gevolgd aan de KULAK is het nu tijd voor het grote werk in Vlaams-Brabant. “Toch zal ik in de weekends nog in Rollegem zijn. Ik heb getwijfeld, maar besliste nu toch om Frites Unique op te geven als lokale frituur voor mij. Zij moeten nu bijhouden wat ik wekelijks allemaal bestel en dan betaalt Mora dat terug. Ik zal proberen om zoveel mogelijk vrienden en familieleden blij te maken, maar momenteel heb ik eigenlijk al te veel bestellingen (lacht).”

Het is ironisch dat een student geneeskunde en fitnessfreak een jaar lang frituursnacks wint

Het is best ironisch dat een fitnessfreak en student geneeskunde een dergelijke actie wint. Een maaltijd van de frituur loopt namelijk al snel op tot zo’n 1.000 kcal en is zo allerminst gezond te noemen. Stan bekijkt het toch positief: “Ik weet dat het niet gezond is en heb al een paar keer gehoord dat ik als geneeskunde-student beter zou moeten weten. Ik ga het eruit moeten werken tijdens de fitness-sessies en let op: voordien verorberde ik slechts vijf frituursnacks in een maand. Ik ben allesbehalve een fastfoodjunk.”