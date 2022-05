Schepenen van Langemark-Poelkapelle steunen korte keten

Het schepencollege van Langemark-Poelkapelle trekt vrijdag een gepimpte keukenschort aan. Met hun optreden vragen ze aandacht voor de lokale hoeve- en streekproducten.

Door producten zoals vlees, groenten en fruit rechtstreeks bij de ambachtslui te kopen, krijg je als consument in ruil verse- en kwaliteitsvolle producten. “De koper komt ook in nauw contact met de producenten. Zo weet je niet alleen waar je voeding vandaan komt, maar kan je hun gedrevenheid en liefde voor het vak ontdekken. Je ondersteunt ermee de lokale economie en het heeft een positief effect op het milieu. Want je verkleint het aantal voedselkilometers op je bord”, licht schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) het initiatief toe.

Korte keten in kaart

Het bestuur doet meer dan enkel de ludieke actie. Er worden onder meer plannen gesmeed om de korte keten in Langemark-Poelkapelle letterlijk in kaart te brengen. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers makkelijk hun weg naar de lokale hoeve- en streekproducten kunnen vinden.

Tijdens de ‘Week van de Korte Keten’ van 14 tot 22 mei heten verschillende organisaties, gemeentebesturen en producenten je welkom. Beleef de korte keten door te fietsen of te wandelen langs foodroutes en halt houden bij een 100% West-Vlaams verkooppunt. Met verrassende activiteiten plaatsen ze lokale hoeve- en streekproducten in de schijnwerpers: een (kook)workshop, een boerenmarkt, 100% West-Vlaams hoevepicknick, een klantenactie… Leer heel wat producenten kennen en proef van hun verhalen. (pco)