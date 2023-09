Proxy Delhaize Gits opent opnieuw de deuren

Proxy Delhaize Gits mocht opnieuw de deuren openen. De supermarkt is weer bereikbaar via het kruispunt Singellaan en de Theresia Van Canneystraat. “De weg is geasfalteerd en de voetpaden werden aangelegd, dus we zijn volledig toegankelijk. Later deze maand zullen we ook terug bereikbaar zijn via de Stationstraat. Om onze bereikbaarheid in de kijker te zetten, starten we met een nieuwe bonnenfolder.”

Kleine B’tjes-actie

“Ook de kleine B’tjes-actie, waarbij we lokale verenigingen steunen, gaat van start. Bij aankoop van 15 euro krijgt elke klant een muntje (B’tje). Die kunnen ze doneren aan één van de twaalf verenigingen die deelnemen. Op het einde van de actie krijgt elke vereniging zijn aandeel muntjes in sponsorgeld uitbetaald. We zijn dankbaar dat de gemeente en de aannemers vlot te werk gingen, want daardoor moesten we slechts 5 weken sluiten”, aldus uitbater Victor Vandecappelle. (EVG/foto EVG)