Nu ook één keer per maand voedselbedeling in Zandvoorde voor wie niet tot het centrum geraakt om voedselpakket op te halen

Sint-Vincentiusvereniging zal één keer per maand nu ook voedsel bedelen vanuit de wijk Zandvoorde. Ze komen daarmee tegemoet aan mensen die niet tot in het centrum geraken om een voedselpakket op te halen.

“We kregen het signaal van een koppel dat het voor hen heel zwaar was om met de bus 8 kilometer af te leggen naar de zaal Pax achter de Heilig Hartkerk en met de zware zakken terug naar hun woonplaats in Zandvoorde te keren. Andere mensen hadden eerder ook al afgehaakt door de grote afstand”, zegt voorzitter Eddy Van Moerkerke.

Proefproject

Om dat op te lossen zal ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje nu maandelijks als proeflocatie dienen. De vereniging werkt al samen met Foodsavers regio Middenkust voor de levering van het voedsel. “We hebben de afgelopen jaren heel wat in beweging gebracht op vlak van voedselhulp. Voedselbedeling is een oplossing op korte termijn in de bestrijding van extreme armoede, en blijft noodzakelijk naast structurele armoedebestrijding. Dit initiatief is een mooi proefproject, en wie weet de start van een uitbreiding naar andere wijken”, zegt Schepen van Welzijn Natacha Waldmann.

De Sint-Vincentiusvereniging zal één keer per maand gebruik maken van de zaal en zal eigen vrijwilligers inschakelen. Stad Oostende, de Sint-Vincentiusvereniging, de coördinator van de Antenne en Foodsavers regio Middenkust zullen het proefproject verder opvolgen, bijsturen waar nodig en evalueren.