Mei wordt ‘algenmaand’

Zaterdag lanceert Vlaams minister van Landbouw, Visserij en Voeding Hilde Crevits de allereerste ‘maand van de algen’ in Oostende. Over heel Vlaanderen zullen verschillende initiatieven plaatsvinden om aandacht te vestigen op de positieve eigenschappen van algen.

Het hele gebeuren past naadloos in de Vlaamse eiwitstrategie. Algen vormen namelijk een natuurlijk bron van eiwitten en zijn daarom een veelbelovend en gezond voedingsproduct. Oostende wordt in onze provincie dé place to be om in mei meer te leren over algen. Er komen experten en onderzoekers langs om te vertellen over de oogst van algen, de verschillende vormen van micro-algen en zeewieren, de ontwikkeling van algenbouillion én kok Donald Deschagt zal tonen hoe je ermee kunt koken. In de innovatietrajecten ontdek je de verschillende fases van de nieuwe voedingsketen: van productie van de ruwe grondstof tot en met de smaakervaring bij de consument, wanneer die algen in bereide voeding proeft.